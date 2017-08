El Leganés estrena instalaciones

Google Plus

Foto: CD Leganés

El Club Deportivo Leganés sigue creciendo a pasos agigantados. La última gran noticia para plantilla y afición es la inauguración de las nuevas instalaciones de entrenamiento del conjunto blanquiazul. El club, que ha experimentado un gran crecimiento deportivo y, por tanto, económico en los últimos tres años, ha financiado íntegramente la construcción de unas nuevas instalaciones en los alrededores de su estadio, Butarque.

Tras meses de trabajo y construcción, los jugadores han podido pisar algunas zonas ya acabadas como son el gimnasio o los vestuarios, aunque aún no pueden disfrutar de las instalaciones completas puesto que no se han dado por concluidas las obras. La propia entidad madrileña ha mostrado la sorpresa que los jugadores han mostrado al ver las nuevas instalaciones. Cuéllar o Szymanowski han sido algunos de los futbolistas que se han mostrado muy contentos con este nuevo avance del club: "Estamos dando un paso importante y bonito. Me siento jugador del Manchester United o el City con estas instalaciones. Quiero agradecer al club el tremendo esfuerzo que han hecho", bromeaba el centrocampista argentino.

Este nuevo complejo deportivo supone para el Leganés un gran salto de calidad para el día a día de todos los integrantes del club. La construcción cuenta con sala de prensa propia, comedor, vestuarios para la plantilla y el cuerpo técnico, sala de fisioterapia e, incluso, habitaciones donde los jugadores pueden descansar. Además, se están ultimando los detalles de la construcción de dos nuevos campos de entrenamiento anexos a la edificación, a los cuales hay vistas desde el propio gimnasio. El equipo seguirá entrenándose en el campo que viene siendo habitual hasta la finalización de las obras en estos nuevos terrenos.

El nuevo complejo de la Instalación Deportiva Butarque, nombre que recibe la infraestructura, cuenta con todo tipo de detalles y comodidades para los jugadores, como una adecuada climatización y sensores de luz de ahorro.

Estas son algunas de las fotos de las nuevas instalaciones pepineras:

