Espanyol vs Leganés en vivo y en directo online en La Liga 2017

Toda la información del encuentro con la previa del partido RCD Espanyol vs CD Leganés en vivo. La transmisión al minuto en vivo de hoy comenzará al inicio del partido en su periódico deportivo de referencia, en VAVEL España.

En el Leganés, Garitano no podrá contar con tres jugadores importantes para él por lesión. Timor, Serantes y Siovas no estarán disponibles para viajar a Cornellá, pero sí que estará Gerard Gumbau. El joven jugador procedente del Barça B podría debutar con la elástica blanquiazul tras cumplir la sanción acumulada de la pasada temporada.

La última hora del conjunto perico es que el lateral Marc Navarro se queda fuera de la convocatoria para la segunda jornada liguera por decisión técnica. Además, Quique Sánchez Flores tampoco podrá contar con los lesionados Víctor Sánchez, Diego López, Óscar Duarte y Álvaro Vázquez.

Atentos a: Gabriel Pires. También de origen brasileño, pero esta vez ocupando la demarcación de centrocampista, Gabriel es uno de los jugadores más en forma de la plantilla pepinera. Dio el gol de la victoria ante el Alavés y está demostrando ser un jugador protagonista y de garantías de cara a esta nueva temporada.

Atentos a: Leo Baptistao. El futbolista brasileño está en un formidable estado de forma. Se ha consolidado como la referencia ofensiva del Espanyol y ya se ha estrenado de cara a portería en esta temporada. Marcó el gol del empate en el Pizjuán, haciendo que los suyos sumaran un punto y no se fueran de vacio. Además, en la pasada campaña fue el tercer máximo goleador del equipo con seis tantos y seis asistencias, cifras que espera mejorar en su segunda temporada como jugador perico.

Asier Garitano también ha hecho lo propio en rueda de prensa y ha dejado claro que "la valoración de la semana después de ganar el primer partido es positiva". Aún así, el Leganés intentará lograr algo que no pudo hacer en la pasada temporada como es puntuar ante el Espanyol: "El año pasado no puntuamos contra ellos. El margen de mejora es grande", asegura el técnico vasco.

"Nuestro objetivo sigue siendo multiplicar la conexión que tenemos con nuestra afición y seguir demostrando que somos un equipo ambicioso, trabajador, solidario y humilde", añadía.

El técnico perico ya ha comparecido ante los medios de comunicación en la previa del encuentro y ha sido optimista de cara al enfrentamiento ante el Leganés. Quique Sánchez Flores ha asegurado que "la salud del grupo es formidable" y que está convencido de que "sus jugadores van a ofrecer su mejor versión en Cornellá".

El Espanyol y el Leganés solo se han enfrentado en dos ocasiones en su historia. Ambas fue durante la temporada 2016/2017 en la competición liguera, en el primer año en la máxima categoría del conjunto madrileño. Los dos encuentros se saldaron con victoria del Espanyol. En el partido de ida con un contudente 3-0 con goles de Gerard Moreno y doblete de Piatti, y en la vuelta en Butarque con un solitario gol de Leo Baptistao.

Para recordar el último encuentro como visitante del Leganés hay que remontarse a uno de los días más felices y marcados de la historia del club. Fue en San Mamés, en la penúltima jornada de la temporada 2016/2017. Un gol de Szymanowski puso el empate a uno en el luminoso tras el tanto de Aduriz y certificó de manera matemática la salvación.

Por su parte, el Leganés comandado por Asier Garitano firmó un debut liguero inmejorable, debutando como local ante un rival directo por la permanencia como el Alavés y logrando la primera victoria de la temporada. Gabriel dio a su equipo tres puntos muy valiosos para un conjunto con las aspiraciones de los pepineros, que quieren prolongar su racha en tierras catalanas.

El Espanyol se estrena ante su afición y busca hacerlo brindándole tres valiosos puntos. La última vez que jugaron en casa fue frente al Valencia CF en la penúltima jornada de la temporada pasada. Gayá anotó el gol de la victoria ché y Cornellá se quedó con las ganas de cerrar el telón con tres puntos bajo el brazo.

El conjunto perico, dirigido por Quique Sánchez Flores, no empezó de la mejor forma posible esta nueva temporada de La Liga Santander. En la primera jornada de la competición no lograron pasar del empate frente al Sevilla, aunque bien es cierto que no hay que quitarle mérito puesto que sumar en un estadio como el Ramón Sánchez Pizjuán no es nada fácil. El cuadro catalán empató a uno en la primera jornada gracias a un gol de Leo Baptistao que igualó el tanto inicial de Lenglet. El partido se saldó con reparto de puntos.

¡Buenas tardes a todos los lectores de VAVEL! Bienvenidos a la retransmisión del partido RCD Espanyol vs CD Leganés en vivo, perteneciente a la 2ª jornada de La Liga. El encuentro tendrá lugar en el RCDE Stadium (Cornellá de Llobregat) a partir de las 18:15 horas.