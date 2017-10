El Lega levanta un muro

Google Plus

Imagen: LaLiga

El equipo madrileño logró ante el Málaga su cuarta victoria en lo que llevamos de curso y se ha asentado en el sexto puesto de la tabla a solamente cuatro puntos del segundo clasificado, el Valencia.

El mérito del combinado de Asier Garitano no es simplemente lograr los puestos europeos, sino que también se ha colocado como el equipo menos goleado junto al Barcelona, con solo tres goles recibidos en 8 jornadas. El Manchester United es el único equipo de las grandes ligas europeas que ha conseguido reducir la tasa de goles encajados. El Leganés se encuentra junto a los grandes.

Ya son cuatro partidos consecutivos los que lleva dejando la portería a cero y la defensa comienza a ser una de las señas de identidad de este equipo. Garitano ha levantado un muro infranqueable delante de la portería del ‘Pichu’ Cuéllar que somete a los atacantes rivales. Todo ello fruto de una defensa que se deja llevar por el espíritu y la garra pepinera. El repliegue intensivo, el cierre de espacios y el buen posicionamiento defensivo, a lo que se suma la presión y la defensa del equipo en conjunto caracterizan a este ‘Lega’ como uno de los equipos con mejor sistema defensivo.

Esta labor no solo se lleva a cabo por los cuatro jugadores que ocupan la línea defensiva. En el conjunto blanquiazul se encuentran dos piezas claves que no pasan desapercibidas, Rubén Pérez e Iván Cuéllar. El mediocentro andaluz no sólo es la sala de máquinas del equipo en cuanto a juego se refiere, también cumple con una gran labor defensiva siendo el jugador con más recuperaciones e intercepciones del equipo. Respecto a Cuéllar, se encuentra junto a Ter Stegen en la cabeza del Trofeo Zamora y ya son 397 minutos sin encajar un gol. El guardameta transmite una confianza y una seguridad bajo palos digno de uno de los mejores porteros de la liga.

A todo esto se le suma la efectividad en ataque, lo que hace del Leganés un equipo completo de los pies a la cabeza. Todo esto conlleva a la situación que se esta viviendo en el sur de Madrid, donde sueñan con una temporada histórica.