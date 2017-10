Puntuaciones CD Leganés - Athletic de Bilbao: CD Leganés.

Google Plus

Beauvue celebrando el gol, que les daba los tres puntos. // Fuente: CD Leganés

El CD Leganés pudo sumar otra victoria a su casillero en esta temporada 17-18, con estos tres puntos se aúpan a la quinta posición de la tabla con 17 puntos. Partido duro, que se decidió con una genialidad del delantero ex del Celta, Beauvue.

El equipo pepinero lleva desde el 15 de septiembre, cuarta jornada, sin conocer la derrota cuando perdió por 1-0 contra el Eibar. Por lo tanto, están en una dinámica buena, que les asienta durante otra semana más en los puestos europeos. Además cabe destacar la gran seguridad defensiva de este equipo que lleva solamente tres goles en contra en 9 jornadas disputadas, algo que dice mucho del trabajo y dinámica de esta escuadra.

El portero Cuéllar, salvó en más de una al "Lega" y donde la defensa sigue brillando, junto a la gran efectividad de los de arriba, hacen del CD Leganés un equipo a tener muy en cuenta.

En cuanto a las puntuaciones del partido, son las siguientes:

(0-3: Muy mal / 4: Mal / 5: Regular / 6: Bien / 7: Bastante bien / 8: Muy bien / 9: Fantástico / 10: Excelente / S.C: Sin calificar)

Cuéllar

7.-Otra gran actuación del guardameta. Primera parte donde no tuve que actuar mucho, pero en los segundos cuarenta y cinco minutos saco varias manos salvadoras que ayudaron al equipo a llevarse otros tres puntos.

Zaldúa

7.- El lateral derecho, se enfrentaba al que ha sido su rival durante mucho tiempo, el Athletic, ya que el ex-realista ha cumplido otra vez más por la banda derecha. Cerrando y dejando sin opciones a los atacantes del Athletic, cuando intentaban internarse por el lateral. Siempre cumple con su cometido.

Siovas

7.- El central indiscutible para Garitano, es una de las piezas fundamentales para este equipo, que parte de los pocos goles que han encajado es trabajo y éxito de la pareja que forma con dos Santos. Una vez más ha atado en corto a Aduriz y Williams, cediendo muy poco. Gran partido del griego, que lo único que se le puede reprochar es la amarilla.

Dos Santos

7.- El argentino, junto a Siovas son un cerrojo atrás. Se encuentra en gran forma y hoy ha demostrado que es un central con garantías, rápido al corte y que no se complica con el balón en los pies a la hora de sacar la pelota. Otros 90 minutos impecables para este jugador, que esta cuajando un gran inicio de campaña.

Rico

6.- El lateral izquierdo, dentro de la gran actuación de la defensa es el que más desapercibido a pasado por el encuentro, pero siempre haciendo su trabajo sin comprometer al equipo. Ha tenido actuaciones más brillantes, pero poco a poco va cogiendo el ritmo que le impone Garitano.

R.Pérez

8.- Otra jornada más uno de los más destacados de esta plantilla, siendo la brújula del equipo. Ha sabido manejar a la perfección los tiempos del partido y ha ayudado tanto en defensa con los hombres de arriba para sacar provecho a las jugadas que eran peligrosos. Gran nivel del sevillano en este inicio de campaña.

Gabriel

8.- Junto a Rubén forman uno de los centros del campo más sólido en esta temporada, es un auténtico muro. Siempre ha estado en el lugar donde se le ha necesitado. Incansable jugador, que cada vez gusta más a la afición y entrenador.

Eraso

7.- Un gran complemento en el centro del campo, que junto a Gabriel y Rubén han bloqueado en la mayor parte del encuentro a los atacantes bilbaínos, dejando muy poco espacio de juego al centro del campo y serio en todo momento. Un cumplidor.

El Zhar

6.- De los hombres de ataque el menos destacado. Siempre eso sí ha intentado todo, creando peligro en todo momento que ha podido y complementándose cada vez mejor con los dos MVP de hoy que son Beauvue y Amrabat.

Amrabat

9.- MVP del encuentro, no ha marcado pero ha sido un quebradero de cabeza para los "leones". Cogiendo cada vez más el ritmo de competición, pareciéndose al jugador que enamoró en la Costa del Sol. Si sigue así no habrá quien le quite el sitio en la delantera.

Beauvue

8.- El otro MVP de hoy, goleador del encuentro. Ha dado con una auténtica obra de arte tres puntos de oro a su equipo, recuperando poco a poco el nivel que demostraba en el Celta cuando tenía la oportunidad.

También jugaron:

Brasanac: SC

J. Naranjo: SC

Apenas jugaron 5 minutos del partido ambos donde no han podido destacar.