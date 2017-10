El sueño continúa

Google Plus

Otra victoria más para los madrileños gracias a un tardío gol de Beauvue que da más de medio pase a los de Garitano. Partido abierto en todo momento donde los locales fueron más atrevidos y menos ordenados, y eso les pasó factura.

El partido comenzó como daba a entender el guión dos equipos con mucho respecto, los primeros cinco minutos hubo ligeros acercamientos e intentos de intimidar al rival. Los siguientes minutos sí que fueron los vallisoletanos los que se desmelenaron y empezaron a acosar a la defensa visitante. Esto, junto a varios errores más por nervios que otra cosa, hicieron que entre el minuto 10 y 15 de partido los de Pucela gozaran de las primeras ocasiones claras gracias a Villalibre, Gianniota y Hervías, dejando claro que querían dar un golpe encima de la mesa para adelantarse de forma tempranera.

Por su parte, los visitantes seguían durante estos minutos de sufrimiento ordenados atrás e intentando salir a la contra, algo que ha caracterizado en este inicio de temporada a los de Garitano. Esa esencia no se fue durante la primera parte. Ya cuando había transcurrido la mitad del primer ecuador, el CD Leganés se fue abriendo e intentando más acercarse al área rival. Naranjo le puso un balón milimétrico a Brasanac, pero este llegó muy forzado y no pudo convertirlo en gol. Era el minuto 22, y el Leganés ya avisó con esto a los pucelanos, que vieron que no podían descuidar atrás ya que, a la mínima, podían encajar.

Fuente: LaLiga

Con el transcurso de la primera parte se vio la misma tónica, un equipo local más atrevido, que buscaba en todo momento adelantarse e iba teniendo pequeños acercamientos a la portería de Champagne. Pero no fue hasta el minuto cuarenta y uno cuando un error del meta argentino dio a Gianniotas un mano a mano que la mandó a las nubes. Así se iba a llegar al final del primer tiempo. Otros cuarenta y cinco minutos sin encajar gol para los visitantes, mientras que los locales fueron algo más atrevidos sin acierto.

Ambos tuvieron ocasiones pero la imprecisión en los metros finales dejó el marcador gafas finalizada la primera parte.

Locura transitoria

Ya en la segunda mitad, Garitano cambió a Morán del medio centro y metió a Eraso para dar así algo más de temple y control al medio campo pepinero. No dio tiempo ni a que se volviese a llenar el estadio después del descanso y una gran triangulación entre Koné, Naranjo y Rico, hizo que el CD Leganés se adelantase en el marcador en el minuto 46 , después de un chut seco y al palo del portero. Se adelantaron los visitantes, algo siempre importante en competición copera para pasar de ronda, ya que tiene valor doble. Así de frenética empezó la segunda parte.

Seguía saliéndole todo a pedir de boca a Garitano en este inicio de temporada tanto en Liga como en Copa. Los visitantes, después de este duro golpe y viendo que no es fácil meter goles al "Lega", decidieron, sobre todo por parte de Gianniotas, poder poner las tablas en el marcador. Así, una y otra vez, partido de ida y vuelta hasta que, en el minuto 51, Cotán cabeceó un centro perfecto que supuso el cuarto gol durante esta temporada a los del sur de Madrid.

Los primeros quince minutos de la segunda parte fueron de ida y vuelta, con mucho intercambio de golpe, muy diferente a los primeros cuarenta y cinco minutos. Gianniotas por parte de los locaeles y El Zhar por parte de los visitantes empezaron a tirar de sus compañeros, y gracias a ellos seguían llegando pequeños acercamientos para quitar el 1-1 del marcador. La tónica en estos minutos era ver centros laterales, pero que no llegaban a ningún lado.

En el minuto 65 volvió a pisar el terreno de juego Szymanowski, que entraba por Naranjo, quien cuajó un gran encuentro. El Valladolid, gracias a las inseguridades del portero argentino del Leganés, provocaba ocasiones de peligro mediante constantes centros laterales.

Golpe final visitante

Se llegaba a los últimos quince minutos sin muchas más cosas, misma tónica y parecía que la efervescencia de los primeros compases parecía disolverse. Solo Gianniotas daba alientos de poder cambiar el marcador, y por parte del Leganés parecían satisfechos y se iban cargando de amarillas. Solo una contra comandada por Koné, que le pasó a Eraso la bola para que definiese de forma errónea, metía algo de miedo a los de Pucela de cara a los minutos finales. Se entraba así en los últimos minutos con una buena parada de Becerra a tiro de Álex, que dio su primer y último susto al Valladolid. Parecía que todo se iba a dejar para la vuelta, pero otra vez Beauvue, como la pasada jornada de Liga, en una contra, puso el 1-2 final, para dejar casi decantada la eliminatoria. Este gol dejó helados a los aficionados y equipo de Valladolid, que de esta forma finalizó el partido 1-2.

"El Leganés cuenta sus partidos por victorias, vaya inicio de temporada"

Cinco minutos de locura y un gol en las postrimerías del encuentro dejaban casi todo decantado para los madrileños. A los vallisoletanos les costó caro arriesgarse y buscar el segundo al final. De este modo, les toca hacer lo que nadie les ha hecho todavía a los "pepineros": ganarles por diferencia de dos goles.