La rutina vuelve hoy a las 17:30

Cueélar saliendo a entrenar. // Fuente: CD Leganés

El conjunto comandado por Garitano, vuelve hoy a los entrenamientos. Será en una sesión convocada para las 17:30h de la tarde. Será a puerta cerrada, donde los jugadores retomaran los ejercicios, y además de reponerse, no podrán perder tiempo ya que el sábado les espera otro rival duro, nada menos que el Sevilla CF.

Ayer se acabó el partido copero con otra victoria, como dijo Diego Rico:" Hemos sacado una victoria muy importante del José Zorrilla". El pensamiento del vestuario es en general el mismo, ya que ganaron, dieron buena imagen y se trajeron a Butarque un resultado (1-2) que suele ser definitivo. Pero ya se sabe que el exceso de confianza es un mal aliado por lo que todos los integrantes de este equipo saben que no hay que creerse nada. Además deben estar orgullosos, y no es para menos, ya que después de Ter Stegen (Barcelona), Cuéllar es el portero menos goleado de Europa, con cuatro goles en contra. Algo que si se hace memoria, contadas ocasiones un portero del CD Leganés había conseguido esta distinción y menos a finales de Octubre. Este trabajo no es solo obra del portero, sino de unas ideas que el "míster" ha ido inculcando poco a poco desde cogió las riendas del equipo ya hace cuatro años en 2ªB.

"Cuatro son los goles que ha encajado Cuéllar esta temporada"

Para seguir por esta línea, hoy empezarán a preparar el partido de la décima jornada ligera, donde contará Garitano con el "tocado" Rubén Pérez, otra vez con el grupo, después del golpe que sufrió en el partido contra el Athletic. Además de que los titulares de ayer, harán trabajo de recuperación.

Mientras que los habituales titulares pondrán toda la atención en seguir la misma senda de trabajo que llevan haciendo desde el inicio de la competición y porque no seguir soñando ganando en un estadio como es el Sánchez Pizjuán. En este estadio, la temporada pasada consiguió sacar un valioso empate (1-1), por lo que intentarán luchar por los tres puntos y seguir una jornada más ahí arriba.