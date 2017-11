Gabriel: “Sumar de tres en tres contra Valencia y Barcelona, estaría muy bien”

Google Plus

Gabriel Jesús durante un partido // Fuente: LaLiga

El equipo del sur de Madrid no se esconde. Garitano ha inculcado unos valores a este equipo de nunca rendirse, y eso es lo que en cada jornada este equipo trata de plasmar en el terreno de juego.

Por ello, el brasileño Gabriel Pires, en una entrevista para el diario Marca, sigue confiando en este equipo, después de una dolorosa derrota que consumieron en el Sánchez Pizjuán. Esa derrota no ha quitado el afán de superarse de este equipo. Por lo que el jugador pepinero ha expresado como se encuentran: “Estamos bien, pero hay que mejorar muchas cosas respecto a Sevilla”. Sabedores de que el partido de Sevilla, les sirvió como termómetro para encarar los dos compromisos vitales para seguir “enganchados al sueño europeo”. Lo que tienen que tener cuidado como ha dicho el medio brasileño: “Qué no vuelva a ocurrir contra el Valencia, sobre todo las pérdidas de balón”.

No obstante, alabó al equipo que se van a enfrentar durante esta jornada del campeonato liguero, “Son uno de los mejores equipos de esta liga, con Barça y Madrid”, pero sin dar nada por perdido: “Tenemos capacidad para hacer un choque bonito y disputado”.

A demás el jugador del CD Leganés sabe que no será una temporada fácil, ya que todos los equipos de primera les conocen y eso hace que los partidos se compliquen. Aún más después de este inicio espectacular del equipo y del jugador, el cual ha disputado ocho de las diez jornadas hasta la fecha y ha sido un fijo en el esquema de Garitano, donde junto a Rubén Pérez ha conseguido un medio centro, que pocos equipos tienen en España. Gabriel, no cuajó uno de sus mejores encuentros en Sevilla, pero por ello no quiere esperar más a este fin de semana, para así quitarse el sabor de boca amargo que le dejó el partido.

Esto no quita que lleve una gran temporada con un total de 63 recuperaciones en lo poco que llevamos de competición domésticas, números que le alaban. Ya la temporada pasada dejó destellos de calidad y fue clave, siendo el jugador de campo con más minutos. Pero en esta se esta erigiendo como la pieza que da ese balance entre la defensa y ataque. Tiene en su haber dos goles, algo que para un jugador de sus características, no está nada mal.

Finalmente, dio su pronóstico para los próximos compromisos, “Sumar los tres puntos contra Valencia y Barcelona estaría bien. Aunque no será fácil”. Sabedor del ajetreado calendario para este equipo y de que los dos próximos encuentros son ante equipos top de nuestra liga.

Este Gabriel, ha dejado atrás el chico rebelde que le perdían los temas extra-deportivos, y parece que poco a poco va cogiendo la estabilidad que le hace falta para demostrar que es un jugador con galones, y en el CD Leganés lo saben.