Szymanowski, crecer junto al equipo

Szymanowski después del último gol en el Pizjuán // Fuente: LaLiga

El jugador pepinero fichó por los de Garitano en el verano de 2015, después de dar bandazos en España, donde estuvo en las categorías inferiores de Madrid y Atlético. Después consiguió irse al Recreativo de Huelva, donde ahí consiguió dar el salto como futbolista, para después fichar por el Brondby danés, hasta llegar al sur de Madrid, donde más tarde que pronto, encontró la estabilidad.

Por ello, de cara al partido de esta jornada, contra el Valencia CF, ha concedido una entrevista al diario As, donde ha destacado. " Quiero crecer más, y si es junto al Leganés mejor". Deja abierta la puerta a la renovación, ya que acaba contrato en el próximo verano de 2018. Por ello, manda la indirecta, para ver si la directiva se pone manos a la obra. Además en este partido como en algún otro, será el capitán del equipo en el terreno de juego, debido a la baja de Mantovani.

Durante la pasada temporada, Álex, fue el máximo anotador del conjunto, con ocho tantos. Este año, ha empezado jugando casi todo, pero si que es verdad que no ha encontrado esa plenitud en el juego, como acostumbró a los pepineros, la pasada temporada. Ya con más ganas que otra cosa, el bonaerense de 29 años, resalta que van a visitar al Valencia más fuerte en los últimos 15 años, están a la altura del Barça, pero ellos como dice: "Nosotros también estamos en un buen momento. Vamos a Valencia a por los tres puntos".

Cabe recordar que la pasada campaña, disputaron entre ambos los primeros encuentros entre ellos, y los cuáles no fueron los mejores de los "pepineros", ya que perdieron ambos por 1-2 y 1-0 en Mestalla. Esto junto a la baja importante de Rubén Pérez, por tarjetas, hará que el partido contra los "chés" sea de máxima dificultad. Partido entre las dos grandes revelaciones de esta temporada.

En cuanto a la unión entre club y jugador, " Tenemos el club y yo , una vida paralela". Se siente feliz de estar en un grupo humano increíble, que están ante una temporada histórica. No da pistas de renovación, pero sabe que él, sea en Madrid o en otro lado, lo único que quiere hacer es seguir creciendo. Pero lo que dijo claro es que el tema de la "posible renovación" no es por dinero, sino de llegar a un acuerdo y seguir útil para el club. De eso mismo habló, después de alguna ausencia en la lista en este inicio, dio su opinión " Me dio rabia, no estar convocado para un partido de Liga para mi es..". No esta acostumbrado a perderse partidos en las últimas temporadas. Se vio sorprendido por estas ausencias, pero dejando claro que no tiene ningún problema con Asier.

Finalmente, hablando de la competencia en el campo que tiene, debido a las grandes incorporaciones, alagando lo que ha hecho el club. " Se ha cambiado la defensa, viene gente que lo da todo". Hay competencia en todos los puestos, lo que hace que los jugadores den el máximo cada vez que juegan. Como dice el argentino: " Es una lucha sana. Asier lo sabe, la competencia es fundamental para el éxito"

No hay duda que todos van a una en este club, que a pesar de sus limitaciones, van a intentar dar la sorpresa en esta temporada 17-18, empezando por el Valencia, que en el caso de conseguir la victoria, podrían seguir soñando con Europa.