Muñoz: "De los errores se aprende, hay que seguir trabajando"

Ezequiel Muñoz. / Imagen vía: Gema Gil (VAVEL)

Ezequiel Muñoz dio sus valoraciones al término del duelo frente al Valencia en el Estadio de Mestalla, tras la derrota abultada del Club Deportivo Leganés frente al Valencia Club de Fútbol (0-3).

Muñoz valoró las sensaciones tras la derrota, declarando que había sido un partido igualado: "Tarde complicada, 3-0. No pudo ser, a pensar en el próximo partido. Si no aprovechamos las ocasiones lo lamentamos", destacando que el resultado no fue del todo justo y que esta derrota duele aunque no es el fin y que además el equipo debe aprovechar las ocasiones que generan y no desperdiciarlas.

"De los errores se aprende, hay que seguir trabajando"

Sobre el ambiente de la plantilla tras el encuentro, declaró: "Tenemos mucho que mejorar y ser más sólidos. Hay que ser capaz de salir de estas situaciones", añadió destacando que hay que reforzar la líneas tanto en zona defensiva como ofensiva y que hay que salir de estas situaciones y volver a la normalidad. También añadió que de los errores se aprende y hay que seguir trabajando.

"Merecimos empatar en el primer tiempo"

Ante lo que le falta al equipo para conseguir la victoria, destacó: "Nos falta mucho por mejorar. A pensar en el siguiente, que va a ser más complicado. Si llegamos a empatar podíamos contragolpear", haciendo hincapié en que hay que aprovechar las ocasiones y que aunque la derrota duela hay que poner un punto y pensar en su próximo rival que es el FC Barcelona.

Por último, el central argentino aclaró: "Lo importante es dejar el 100% en la cancha aunque las cosas futbolísticamente no salieron, pero merecimos empatar en el primer tiempo del encuentro", con estas palabras donde destacó que la plantilla siempre se deja todo en el terreno de juego concluyeron las declaraciones del futbolista pepinero que volvía tras su lesión.