Beauvue , las dos caras del fútbol

Como decía el maestro Sun Tzu, "La mejor victoria es vencer sin combatir", este dicho aplicado al deporte rey, el fútbol, es muy difícil que se cumpla. Habrá que decírselo al francés de Guadalupe. Con 28 años sufrió una lesión que ningún futbolista ni persona desea tener, ya que se rompió el tendón de Aquiles, cuando era jugador del Celta. Le tuvo fuera de los terrenos de jugo durante 10 meses. 304 días de sufrimiento, ese lado oscuro del fútbol, que cuando se entra a veces no se sale. No fue el caso de este jugador, que poco a poco en el CD Leganés está volviendo a ser el jugador que destacó en Francia. En este caso la victoria sí que la ha tenido que combatir, pero le mereció la pena.

Francia, explosión estelar

Se formó en las categorías inferiores del Troyes, aunque cuando debutó en la Ligue 1, fue con la camiseta del Bastia por 2012/13. Cuando tenía 24 años, debut tardío. Aunque ahí iba a empezar unos años frenéticos, donde se iba a consolidar como el buen futbolista que es. Siempre ha destacado por su descaro de cara a la portería rival, vertical como pocos y de un disparo que recuerda a los mejores delanteros de época. Su aventura en el Bastia terminó con solo 15 partidos disputados, ya que pasó gran parte del tiempo en el LB Châteauroux, donde disputó 64 partidos y 17 goles, en ese momento en la Ligue 2.

Llegó así al equipo de la Bretaña francesa, el EA Guingamp, donde despuntó de forma considerable y donde más demostró el delantero que es. En su segunda temporada en el club, consiguieron un hito para el club, ya que se clasificaron a la Europa League, después de llevar apenas cinco temporadas en la élite francesa. Consiguió anotar nada menos que 27 goles, números de "pichichi", siendo el quinto máximo goleador de la liga francesa, además de marcar cinco tantos en la competición europea. Esto fue el trampolín que le iba a llevar a uno de los equipos históricos de Francia, el Olympique de Lyon. Terminó en el EAG cerca del centenar de partidos y con 34 goles anotados.

Seguía su travesía por Francia, cada vez apuntando más alto, pero no todo iban a ser alegrías en el fútbol.

Llegó al Lyon, era 2015, parecía que podía hacerse un hueco al lado del también francés Lacazette, pero no fue del todo bien esta aventura, que le podía a ver consolidado en lo alto del fútbol con 27 años, en la madurez futbolística. Jugó eso es verdad, pero no todo lo que se esperaba de él, tanto su rendimiento como la confianza del míster, dejaron que desear. Disputo, en la Champions League un total de seis partidos, pero sin estrenarse como goleador. Se vio un Claudio intermitente en Lyon, cosa que en España, un equipo gallego se dio cuenta, viendo que aquí podía volver a lo que fue. Ese fue el Celta de Vigo. Acabó así su aventura francesa y en el Lyon donde jugó 29 partidos jugados y 8 goles. Resumidos en 1825 minutos de altibajos. Esta aventura podría catalogarse como "misión fallida".

España, tierra de contrastes

Llegaba así a las "tierras gallegas", equipo distinto al Olympique pero que siempre ha apuntado alto en estas últimas temporadas. Durante la primera temporada compartió delantera con dos goleadores españoles, como eran Aspas y Nolito. Delantera celtarra que parecía poder dar mucho de sí, y así fue ya que la temporada pasada estuvieron a punto de llegar a la final de la Europa League, apeados finalmente por el equipo de Mourinho, el Manchester United. Parecía volver a encontrarse a sí mismo, el Beauvue de Francia, sobre todo del Guingamp.

"Una lesión en el Tendón de Aquiles, le tuvo 10 meses parado"

El deporte rey no solo es fama, dinero y diversión cuando tienes las cualidades. El francés sufrió la peor lesión que le podía sucedes con la edad y en el momento que surgió, rotura de tendón de Aquiles. Le mantuvo un año natural separado del césped, a sus 28 años, un palo duro, ya que muchas veces después de lesiones así no suelen salir igual que antes. Pero Claudio, es un guerrero. Volvió más fuerte que antes, aunque no con el mismo ritmo.

Reapareció en el pasado mes de febrero con el conjunto vigués, disputó 19 partido más, y anotando dos tantos. No consiguió erigirse como titular, debido a esta grave lesión. Por ello, estaba en deuda con el fútbol español, y viendo su situación en el Celta de Vigo. Sus números pasaron algo desapercibidos con 32 partidos y tres goles. Llevaba tres temporadas sin contar con una continuidad y ya con 29 años se le empezaba a acabar el tiempo. Emigró a otro equipo de la misma liga, aunque algo más humilde, el CD Leganés, pero con más ganas e ilusión de hacer historia en un club que es su segunda temporada en Primera división. Llegó en calidad de cedido y con todo por demostrar.

CD Leganés, reivindicación por bandera

Leganés, ciudad del sur de Madrid. Habían vivido hace dos temporadas un hito, ya que ascendieron de la mano de Garitano a la élite del fútbol español. En la pasada campaña, se consiguieron salvar con más sufrimiento que otra cosa, pero empezaban esta 17-18, con aroma a historia. Que mejor club para volver a retomar esa ilusión y regularidad que necesita un jugador, que no volvió a ser el de Francia.

Esta temporada, por A o por B, no salió en las dos primeras jornadas ligeras. Cero minutos de 180. No pintaba bien. Pero ahí hubo un punto de inflexión, para el cedido por el RC Celta de Vigo. Empezó a jugar prácticamente en todos los partidos, y contando poco a poco con más minutos, desde la derrota contra el Getafe en la jornada tres, donde solo disputó 6', ha ido en aumento. Además de la confianza de Garitano, ha quitado el sitio a un delantero como Guerrero, que a pesar de su juventud parecía tener el puesto asegurado con la estrella Amrabat, pero parece que la dupla pepinera es Beauvue y Amrabat.

Se le nota ilusionado, como al equipo, de hacer una temporada histórica, sin pensar mucho en su futuro. Lo importante es rendir esta temporada, y porque no repetir una hazaña como la del EAG, y clasificarse para la Europa League. Ahora van novenos después de dos derrotas seguidas ante equipos "top" de esta liga como Sevilla FC y Valencia CF.

La explosión total del de Guadalupe empezó a cocerse contra la UD Las Palmas, donde anotó su primer gol para el CD Leganés. El estallido de la "bomba Claudio" fue en el partido contra el Athletic de Bilbao, metiendo el gol de la victoria y reivindicándose. Acto seguido se estrenaba en Copa y también anotó algo que hizo ver al mejor Claudio y desde entonces va acumulando de 90 en 90 minutos jugados para el CD Leganés.

La verdad es que después de una lesión así, queda rezar para que no le vuelva a ocurrir y disfrutar de un jugador que en el CD Leganés se encuentra cómodo y con ganas de demostrar junto al equipo de que son capaces. Diez partidos y tres goles le han bastado para demostrar a todos de que esta hecho este jugador que tiene la portería entre ceja y ceja.

A tiempo de hacer historia, junto a un club que también quiere hacer historia en Primera División.

Este es Claudio Beauvue, un desconocido hace un par de años en España, que quiere hacerse un nombre si las lesiones le dejan. Hombre luchador donde los haya, puede deslumbrar a toda la afición del sur de Madrid, con su garra y lucha. Siempre después de la tormenta llega la calma.