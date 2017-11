Crecimiento como club

Google Plus

Todo club y más en Primera División quiere tener un campo donde entrenar y unas instalaciones acordes a la categoría en la que te encuentras. En eso llevaba trabajando la dirección pepinera desde hace ya tiempo. Por fin, mañana la plantilla podrá tener disponible algo que le da un plus al club. A pesar de su humildad, va construyendo los cimientos para la estabilidad en la máxima categoría.

El coste de tener un campo de entrenamiento nuevo donde ir todos los días y escuchar a Garitano les ha costado dos millones y medio, algo que ya se ha pagado y quedan exento de cualquier deuda. Esta gran noticia consistirán en dos nuevos campos de césped natural que se suman a la ya magnífica Ciudad Deportiva, propia de un gran club. Más alegrías para la plantilla. Los campos podrían ser perfectamente de un grande de Europa, y de eso se han preocupado al sur de Madrid. Césped de última generación, que a partir de mañana los jugadores notarán la diferencia, ya que cambian bastante.

Así la entidad pepinera abandona unos terrenos que les cedió el Ayuntamiento de la misma ciudad, hace ya tres años. Se traslada muy cerca de donde estaba el antiguo campo donde jugaban.

La directiva ha pensado en todos, ya que no solo será el césped, se ha cambiado tanto el mobiliario, el otro terreno de juego , y se han mejorado accesos y todo a la Ciudad Deportiva. Añadiendo, que las categorías inferiores, harán uso del antiguo campo.

Como se ha dicho siempre, un equipo en Primera, no solo tiene que tener una buena plantilla, si no también unas buenas instalaciones. Es lo que poco a poco está haciendo este Leganés. Además el entrenador vasco del equipo, Garitano, siempre ha insistido mucho en la necesidad de estas mejores. Continuar creciendo está unido a poner a disposición de la plantilla unas instalaciones de calidad. Así el Leganes no tendrá nada que envidiar a muchos equipos de La Liga.

Porque desde que se llegó a la élite hace año y medio, no se ha parado. La construcción del Anexo, remodelación de Butarque y ahora esta Ciudad Deportiva. Logros, que no solo vienen desde el terreno de juego sino también desde los despachos. Bravo.