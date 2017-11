Los grandes entrenadores que capitanearon al ejército del Leganés

Google Plus

Partido que supuso el ascenso del CD Leganés a Primera División | Fuente: LaLiga

Ochenta y nueve años es un signo inevitable de una vida muy larga e implican tener muchas historias que contar. La historia del Club Deportivo Leganés nace el 23 de junio de 1928 y narra uno de los relatos de más apasionantes del fútbol español. El club del sur de Madrid ha crecido de la mano del municipio del que adoptó el nombre. Ciudad y equipo nunca olvidaron su seña de identidad, la humildad, y con trabajo, esfuerzo y el paso del tiempo han llegado a un lugar más que digno. Butarque es un vecino muy querido en la ciudad de Leganés y ya se ha convertido en un símbolo para todos los ciudadanos. Pero todo ejército que se precie a ganar una batalla debe tener al frente un dirigente con las ideas claras y con la capacidad suficiente para no caer rendido con los reveses que la guerra del fútbol vaya a prepararte.

Asier Garitano es el entrenador más exitoso del CD Leganés

Cuando Asier Garitano Agirrezabal nació el 6 de diciembre de 1969, en Bergara (Guipúzcoa), nadie sabía que estaba destinado a ser el hombre que llevara la felicidad absoluta a la familia de Butarque. En sus quince temporadas como jugador de fútbol profesional militando en equipos como el Éibar, Cádiz o Burgos, nunca consiguió traspasar la barrera de la Segunda División. Su carrera como jugador nada tiene que ver con su etapa como entrenador, en concreto en su etapa como técnico del CD Leganés. Es el segundo entrenador con más partidos al frente del conjunto pepinero y también se sitúa segundo en el ranking de entrenadores con más victorias del club. Pero, sin embargo, Garitano, es el único entrenador en la historia que ha conseguido que el Lega ascienda a Primera División además de mantener al equipo en la categoría reina del fútbol español. Todo en Leganés quiere que Garitano siga al frente del primer equipo y continúe aumentando la cifra de partidos ganados (77) de los 188 partidos en los que ha actuado como técnico. Garitano ganó el trofeo Miguel Muñoz como mejor entrenador en la temporada 2015-2016 y en la temporada 2016-2017, en ambas ocasiones como técnico del CD Leganés.

Asier Garitano

Luis Ángel Duque Mata, el nombre más repetido del banquillo del Lega

Luis Ángel Duque Mata “Duque” es historia del Leganés, además de por el ascenso a Segunda División B en la temporada 1992-93, por ser el técnico con más partidos dirigiendo al equipo (296). Duque llegó al club en el año 1989 y cuatro temporadas después inició una de las épocas más doradas del Lega, ascendiendo al equipo a Segunda División. Los años noventa marcaron un antes y un después en la historia del Leganés. Después del ascenso el equipo madrileño consiguió mantenerse en la Segunda División hasta el año 2004 cuando volvió a caer a la Segunda División B. Duque se marchó del club pepinero en 1995, tras haber salvado por los pelos al equipo de un descenso de categoría. Luis Ángel Duque Mata volvió a Leganés para entrenar al primer equipo en la temporada 2005-2006 y una vez más en la temporada 2009-2010, ambas en la 2ªB española. Duque ayudó al Leganés durante casi una década a mantenerse en la Segunda División, lo que provoca que el equipo se asiente en las categorías más altas del club español.

Luis Sánchez Duque, el hombre al filo del descenso

El descenso de categoría es la peor pesadilla de cualquier club humilde y salvarse de él, evoca la sensación de ganar cualquier campeonato. Luis Sánchez Duque ha estado al frente del Lega durante tres temporadas y ciento treinta partidos, siendo el tercer técnico con más partidos al frente. Sánchez Duque consiguió salvar a su equipo del descenso las tres temporadas y de forma límite, para después marcharse al Toledo en el año 1999, equipo que no contó con la misma suerte y si descendió a 2ºB. No es el entrenador más prolífico del Lega, pero consiguió salvar la categoría en los años más difíciles del equipo esa década, aunque era inevitable que el Lega descendiera de nuevo a 2ºB con el paso de los años.