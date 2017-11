Diego Rico: "La permanencia es el objetivo principal" // Fuente: LaLiga

Segunda temporada del defensor con el CD Leganés y no le pueden ir mejor las cosas al lateral. Comparte puesto con Rául, la que afirma que "es una competencia sana y que lo que quieren es ponérselo difícil al míster". Ha disputado hasta ahora 540 minutos, resumidos en siete partidos en los que ha cuajado grandes actuaciones.

Concedió una entrevista al diario Marca, en la cual resaltó que a pesar de llevar dos derrotas seguidas ante equipos top, el equipo no está descentrado en el que es el objetivo principal, la permanencia.

"Es un fijo en los esquemas de Garitano, con 540 minutos en esta temporada"

Elogios llegan de todos lados, pero Diego sabe que no deben confiarse, la liga es muy larga, el mantenerse no es tarea fácil. Prueba de ello fue el curso pasado, donde se consiguieron salvar sobre la bocina. A pesar de no sumar ni un punto de los últimos seis, se encuentran a dos puntos solo de seguir soñando con un "Eurolega", Rico al respecto ha bajado los humos " Debemos seguir trabajando como hasta ahora e intentar no cometer errores para así poder conseguir la permanencia, que es nuestro objetivo".

En cuanto al próximo rival que va a visitar Butarque, el ex del Zaragoza, sabe que motivación no falta en el vestuario ante un equipo como el Barcelona, pero "afrontan todos los encuentros de la misma forma que contra otro equipo", aunque sí que es verdad que la adrenalina que da recibir a un combinado como el de Valverde, líderes y equipo menos goleado, es algo que no en todos los partidos pasa.

Además el antecedente contra los "culés" la temporada pasada no fue buena, donde recibieron una goleada, por lo que deberán estar atentos y Diego como defensa parar a los Messi y compañía, tarea que se antoja difícil.

Defensa, algo que le gusta mucho al entrenador vasco, la seguridad desde atrás. Participe de ello, Diego Rico está contando con 24 años con una estabilidad que en Zaragoza ya deslumbraba, pero que en el CD Leganés está demostrando partido tras partido, el defensa que es.

Sabe que el calendario de este equipo no está siendo fácil en estos meses de octubre y noviembre, pero que todos juntos, sacarán aspectos positivos.

En este último gráfico, se puede observar que está cuajando una gran temporada, donde destaca por sus recuperaciones, no es sorprendente, debido al gran arranque de este equipo que se basa en una buena defensa, para así poder tener un buen ataque.

El club como él están creciendo a la par, lo cual le hace sentir muy orgulloso. Debido a que además de la buena trayectoria del club, están poniendo los cimientos para asentarse como un equipo de Primera en todos los sentidos, ya han estrenado los nuevos campos y quién sabe si tienen que ampliar Butarque. No sorprendería, ya que es el campo que más se llena de Primera. En definitiva, Diego Rico, junto los otros 24 "guerreros de Leganés" están marcando con letras de oro una época en la ciudad del sur de Madrid.