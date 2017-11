La evolución de la pegada del CD Leganés

Google Plus

Claudio Beauvue celebrando un gol | Foto: LaLiga

La temporada actual es pura pegada

Asier Garitano ha preparado esta temporada a los suyos para centrarse en un buen ataque pasando por una sólida defensa. El Leganés no suele golear, pero hace efectivos los resultados que logra. Una delantera rápida y hábil a la contra se complementa a la perfección con una zaga que por muy pocos sitios hace aguas, y que no suele encajar excesivos goles. Esta temporada destacan nombres en el ataque como Beauvue, Amrabat, Guerrero, Szymanowski, Gabriel. Todos ellos destacan por su rapidez para romper defensas rivales y la buena efectividad que tienen de cara a puerta. Por lo tanto, no golean, pero a raíz de meter su gol se cierran bien y aguantan las acometidas del rival, esperando la mínima para salir de nuevo a la contra y rematar el partido. Pura garra la que tiene esta temporada Garitano en el ataque.

En la 2016/2017 faltaron goles

Está claro que uno de los problemas que tenía el CD Leganés en la pasada campaña era el poco acierto que tenía de cara a puerta. Tampoco tenía suficientes jugadores, motivo por el cual esta temporada ficharon a Beuvue y Amrabat. Si nos tuviésemos que quedar con una tripleta ofensiva, sería la formada por Szymanowski, Gabriel y Guerrero, curiosamente jugadores que siguen todavía en el 'Lega'. El argentino cosechó ocho goles, si bien es cierto que la mayoría de ellos fueron en partidos decisivos en los que el cuadro 'pepinero' se jugaba mucho. Por parte de Gabriel, coló cinco goles, al igual que el delantero Guerrero. Aun así, son números muy pobres. El propio Guerrero jugó mas de 30 partidos y tan solo vio cinco veces puerta.

La 2015/2016 fue la temporada de Szymanowski

El 'boom' argentino había explotado en Leganés. El cuadro 'pepinero' que en ese momento se encontraba en Segunda División encontró en su hombre de referencia a Szymanowski. Se echó el equipo a las espaldas y fue su jugador emblema. Consiguió un total de 12 goles, siendo el principal artífice del ascenso a Primera División. Junto a él, destacar de nuevo a Gabriel, que cosechó siete goles, y a Omar Ramos y Guillermo, con cinco. Figura importante también esa temporada la de Lázaro saliendo del banquillo. El '14' no solía jugar de titular, de hecho tan solo lo fue 15 veces, y anotó siete tantos. Al igual que Rubén Peña, que también saliendo desde el banquillo vio cara ocho veces a puerta.

La 2014/2015 de poco banquillo

De todos los jugadores que solían estar en el banquillo esa temporada, tan solo anotaron cuatro jugadores. Los demás, ninguno. Destacar de ese banquillo a Lázaro de nuevo, que con sus goles volvió a darle alas al Leganés. En cuanto a los titulares se refiere, habría que quedarse con Chuli, que anotó once tantos, y con Javier Eraso durante su anterior etapa en el club, que firmó ocho goles. Los demás no cuajaron una buena temporada de cara a puerta. Bien es cierto que acababan de llegar a Segunda División y todavía se estaban adaptando a la categoría, pero aun así, son números bajos.

La 2013/2014 tiene un nombre, Carlos Álvarez

La temporada del ascenso de Segunda División B a Segunda División tiene un nombre, y es el de su ariete Carlos Álvarez. 14 goles firmó el delantero 'pepinero', que fue sin duda el héroe del ascenso. No hay que olvidar tampoco la figura de Eraso y la de Velasco, que anotaron ocho tantos cada uno. En cuanto al banquillo se refiere, al igual que en la temporada siguiente, no hubo mucho jugador revulsivo. Solo cuatro jugadores que eran en teoría no titulares vieron puerta. Sobró con Carlos Álvarez.