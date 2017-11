Google Plus

Optimismo en Butarque // Fuente: LaLiga

El atacante marroquí, nacido en Francia, encara una semana clave en el calendario de esta temporada. En Butarque se van a disputar 90 minutos contra el FC Barcelona, de tú a tú. Los culés llegan invictos a esta cita, y Nabil cree en las posibilidades pepineras. Como dice él, se "debe seguir el mismo guión que contra el Atlético de Madrid". Partido que finalizó con un 0-0, pero en el que se vio a un conjunto local poniendo en aprietos a los de Simeone.

Sabemos como están los ánimos por el sur de Madrid, a pesar de las dos últimas derrotas. Se respira optimismo por los cuatro costados y uno de los que tiene más ganas de demostrar las cosas es el marroquí, que esta temporada está siendo uno de los destacados, aún así sin ser un fijo en los esquemas de Garitano. Ha disputado 331 minutos repartidos en ocho encuentros de la competición doméstica. No se ha estrenado aún en Liga, pero que mejor escenario para ello que contra los de Valverde este fin de semana y si les da tres puntos mejor. No se esconde nunca y sabe que si el Barcelona no tiene su día, el "Lega" lo podrá aprovechar, siempre basados en esa seguridad defensiva que atesora a los de Garitano.

Un experto ya en nuestra Liga, donde ha pasado por equipos como el Levante, donde marcó una época, y en Las Palmas. Sabe lo que es enfrentarse al Barcelona más de una vez, y marcarle con el Levante, por ello, dice: " Si continuamos con el nivel mostrado en estás primeras jornadas, podemos llevarnos los tres puntos". Cabe recordar, que este jugador que ya con 31 años quiere seguir disfrutando en España del fútbol (donde mejor ha rendido). Tiene un historial muy amplio, compartiendo delantera con estrellas en Anfield, e iniciándose en esto del fútbol en el Nimes y Saint Etienne, donde ya despuntaba.

En Inglaterra, no gozó con los "reds" de una continuidad. Jugó apenas partidos, por lo que salió cedido al PAOK griego, para ya luego recalar en nuestra liga y no salir de ella. Se siente bien en el Leganés y quiere hacerse fijo en el esquema de Garitano.

Fuente: Zimbio

Junto a su compatriota Amrabat, les une una gran amistad, además su país, Marruecos, se acaba de clasificar para el mundial de Rusia 2018. 20 años después, algo histórico. Por lo que para él sería un sueño, cuajar una gran temporada a las órdenes de Garitano, para así formar dupla atacante con su compañero de equipo y auténtica estrella pepinera.

En definitiva, veremos si este "guerrero pepinero", consigue estrenarse contra el Barcelona y poco a poco disputar más minutos. Es una temporada fundamental, tanto en lo colectivo como en lo individual.

Se respira optimismo, veremos si el sábado, ese optimismo rompe la imbatibilidad culé.