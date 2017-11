Google Plus

Zaldúa, fijo en el esquema // Fuente: LaLiga

No había salido de su San Sebastián querido, el equipo que le ha formado y donde ha disfrutado de años buenos, pero no siempre hay que quedarse en la zona de comfort. Así fue y lo dijo cuándo se hizo realidad la cesión al CD Leganés: "En la Real estaba cómodo, pero no era feliz".

Esa felicidad parece haberla encontrado a las órdenes de Garitano, en una temporada que no puede ir mejor tanto en lo individual para él, y en lo grupal para el equipo. Jugador que está cumpliendo con creces, ha jugado 10 partidos en lo que vamos de temporada, es decir, prácticamente todo. Una de las piezas fundamentales de esa defensa que tanto está destacando en esta segunda temporada en la historia del Lega.

Con 25 años, el donostiarra, ha encontrado esa continuidad de minutos, que tanto le ha faltado en la Real Sociedad. Sabe que esta temporada será larga, para cumplir con el objetivo que todo componente de la plantilla tienen claro. Ese objetivo es la permanencia, como dijo después de una de las dos últimas derrotas, donde han recibido más goles que en el resto de partidos: "Estas derrotas nos hacen aprender, será una temporada larga, pero tenemos una plantilla competitiva".

En las temporadas que ha estado en el primer equipo de San Sebastián, que en total han sido tres, ha estado cómodo. Canterano realista, desde los 13 años defendiendo los colores realistas, pero que su momento parecía acabarse, y esto no puede ser de momento en el conjunto de su corazón. En Madrid, está luchando el puesto con un jugador como es Tito y Bustinza, pero que parece que de momento lo está ganando.

Algo así parecido le pasó en la Real, con la explosión de Odriozola, que junto a las lesiones de Zaldúa, hizo que buscará minutos, estabilidad y felicidad en otro lado. Oportunidad que no está desaprovechando. Como tampoco piensa en más allá de esta temporada: "En lo único en lo que estoy pensando es en hacer un año bueno, en volver a disfrutar del fútbol, en tener esa regularidad que necesito y quiero, recuperar esa ilusión por el fútbol". El entrenador también vasco, sabe que tiene en el lateral derecho un seguro y un cumplidor.

Veremos si es otro más de los muchos cedidos de la plantilla, que cuando acabe esta temporada se irán y seguirán creciendo o si por el contrario, el Leganés hace un esfuerzo y se queda con un lateral derecho de garantías.