Conexión Barcelona-Leganés

Samuel Eto'o con la camista del CD Leganés | Fuente: CD Leganés

El Leganés disputa su segunda temporada en la élite del fútbol español. Años atrás ha vivido a caballo entre la segunda y la tercera categoría del fútbol profesional por lo que encontrar jugadores que jugasen en el equipo madrileño y en un todopoderoso como el FC Barcelona es una tarea complicada. Son tres los nombres: la leyenda culé Samuel Eto’o, el actual jugador del Leganés Gerard Gumbau y, quizás el más desconocido, José Mari García.

Samuel Eto’o

El camerunés jugó cedido en el CD Leganés en la temporada 1997/98 cuando solo tenía 16 años. El entonces jugador del Real Madrid afrontaba su primera experiencia en el fútbol profesional, pues el Leganés se encontraba esa temporada en Segunda División. Eto’o jugaba entonces de extremo derecho, pues hacía gala de una gran velocidad, pero aún no dominaba el área como lo iba a hacer en la década siguiente.

El jugador hizo gran amistad con el veterano capitán del equipo Pepe Mesas que acabó adoptándole como a un hermano pequeño y con el que sigue teniendo una gran amistad. Se convirtió después de retirarse en representante del jugador camerunés y recuerda en entrevistas el descaro de un joven Eto’o que se gastaba las primas por ganar en cinturones de marca y al que iba a buscar en coche a la ciudad deportiva del Real Madrid donde seguía viviendo.

La temporada no fue mala para Eto’o que disputó 30 partidos entre Liga y Copa anotando cuatro goles. El equipo dirigido por Pedro Braojos y que contaba con jugadores como Catanha o Llorens acabó la liga en el décimo puesto. Fue esa la temporada en la que se produjo el paso del antiguo Estadio Luis Rodríguez de Miguel al actual Butarque. En ese 11 histórico estaba Samuel Eto’o. Siempre ha llevado al Leganés en el corazón al que ha dedicado en ocasiones mensajes de apoyo y es un jugador muy reconocido en el club.

Después de esa temporada, el camerunés volvió al Real Madrid, pero no pudo triunfar ahí. Su marcha y su buen hacer en el Mallorca, donde se convirtió en en el máximo goleador histórico, le llevó al FC Barcelona en la temporada 2004/05 para cosechar cinco años de goles y títulos. En su primera temporada consiguió el título liguero y en la segunda, el doblete de Liga y Champions (con gol incluido en la final frente al Arsenal) formando un equipo de ensueño junto a Ronaldinho, Deco y un joven Leo Messi. La división del vestuario y los problemas con Rijkaard empañaron los siguientes años y llevaron a Guardiola a asegurar que no contaba con él cuando se convirtió en el entrenador del Barcelona.

Sin embargo, el camerunés se quedó y firmó la mejor temporada de su carrera, consiguiendo además el triplete (con otro gol en la final de la Champions League frente al Manchester United), antes de marcharse al Inter de Milán. 130 goles en 199 partidos y un palmarés para enmarcar: 3 Ligas, 2 Champions League, 1 Copa y 1 Supercopa de España con el equipo culé. Una auténtica leyenda.

Gerard Gumbau

El centrocampista de Campllong (Girona) fichó por el CD Leganés el pasado 12 de julio tras quedar libre del FC Barcelona. El jugador ha disputado cuatro partidos de liga partiendo desde el banquillo, pero sigue luchando por hacerse un hueco entre los recambios habituales de Garitano.

El jugador se formó en las categorías inferiores del Girona FC y su papel con el filial en la temporada 2013-14 le valió para que el FC Barcelona pusiese sus ojos en él y le fichase para tres temporadas. El jugador fue indiscutible en el filial tanto con Eusebio y Jordi Vinyals en su primera temporada, como con Gerard López en las dos últimas acumulando 96 partidos y 15 goles en los tres años.

​Su debut con el primer equipo se produjo el 15 de enero de 2015 cuando Luis Enrique le dio la oportunidad de formar como titular en el Martínez Valero en el partido de vuelta de los octavos de final de la

Gumbau en su debut con el FC Barcelona | Fuente: FC Barcelona

Copa del Rey que finalizó 0-4 con victoria azulgrana. No sería hasta la siguiente temporada cuando el mediocentro volviese a disputar partidos con el primer equipo debutando el 20 de septiembre en Primera División frente al Levante en el Camp Nou. Esa temporada disputó ocho partidos con la elástica culé concentrados en la primera mitad del año en la que el club no pudo inscribir jugadores debido a una sanción.

Gumbau en su presentación con el CD Leganés | Fuente: CD Leganés

Tras una temporada sin más oportunidades en el primer equipo, el jugador decidió no renovar y cambiar de aires recalando en el equipo pepinero, oportunidad que le está sirviendo para comprobar si puede asentarse en la élite del fútbol español. De momento, el buen hacer​ de Rubén Pérez, Brasanac y Erik Morán no le han dejado muchas oportunidades lo que le convierte en el tercer jugador de campo con menos minutos disputados en liga tras Tito y Koné, pero el catalán no piensa en salir del club. Quiere seguir creciendo, teniendo minutos, para quedarse muchos años.

José Mari

José María García Lafuente nació en 1971 en Logroño y es el menos conocido de esta lista. El jugador se formó en las categorías inferiores de Osasuna y debutó a los principios de los años 90 con el equipo rojillo con solo 19 años. En Pamplona disputó cuatro temporadas en Primera División llegando a disputar la Copa de la UEFA. El equipo rojillo bajó a Segunda División en 1994 y el FC Barcelona fichó al centrocampista ofensivo por 150 millones de pesetas en el mercado invernal de la temporada 1994/95.

José Mari en su época en el FC Barcelona | Fuente: FC Barcelona

El Barcelona de Cruyff había perdido clamorosamente la final de la Champions League el año anterior ante el Milan por 4-0 y estaba en un proceso de renovación de la plantilla. José Mari se asentó como titular al poco de llegar formando junto a mitos como Guardiola, Amor, Bakero o Stoichkov. Llegó a disputar como titular la ida de los cuartos de final frente al PSG donde el Barcelona caería eliminado por un 3-2 en el global.

El equipo acabaría la liga cuarto por detrás del Betis en un Dream Team que andaba descomponiéndose y con muchos conflictos en el vestuario. José Mari terminó la temporada disputando 15 partidos, pero perdiendo la titularidad en el tramo final de campaña. El Barcelona fichó del Betis al jugador revelación y promesa del fútbol español y traspasó a José Mari, Arpón y Sánchez Jara al equipo sevillano. Pero iba a ser en el Athletic Club, club por el que fichó el siguiente año, donde el jugador encontrase la mayor regularidad en Primera División jugando cuatro temporadas seguidas entre 1996 y 2000.

Con 29 años fichó por el CD Leganés que entrenaba Enrique Martín Monreal y jugaba en Segunda División. Con el equipo pepinero fue titular casi indiscutible desde el mes de octubre disputando 28 partidos de liga, entre ellos, el primero que iba a disputar el equipo pepinero en el Vicente Calderón, el 27 de mayo de 2001, partido famoso por el debut de Fernando Torres. El equipo finalizó la temporada decimoséptima consiguiendo la salvación por dos puntos. La estancia en el Leganés fue corta pues Enrique Martín se marchó a entrenar al Burgos CF y se llevó con él a varios jugadores entre ellos a José Mari.

Aparte de estos tres, son varios los jugadores que han jugado en el Leganés y llegaron a hacerlo en el filial culé sin debutar con el primer equipo. El portero Julio Iglesias Rouget jugó varias temporadas en el Barcelona B a principios de los años 90 y disputó la temporada 1996/97 en el Leganés; el delantero Nakor Bueno se formó en las categorías inferiores del FC Barcelona y jugó dos temporadas con el filial (1998-2000) y ya al final de su carrera jugó una temporada en el equipo pepinero (2010/11). Esa misma temporada Elvis Onyema jugó su única temporada en el Leganés, jugador nigeriano fichado del filial culé.

También, el actual jugador del Huesca, Sastre es producto de la Masía estando en el filial barcelonista dos temporadas (2005-07) y jugando la temporada del ascenso a Primera y la mitad de la temporada pasada en el Leganés. Por último, Ruiz de Galarreta ​​​ha sido fichado esta temporada por el Barcelona B tras disputar la temporada 2015/16 en el equipo pepinero. Y a modo de curiosidad, el futbolista Bicho jugó la temporada 2015/16 cedido en el filial culé, para luego ser cedido la temporada siguiente al Leganés con el que no llegó a disputar ningún partido.

La escasez de nombres contrasta con la lista de jugadores que jugaron con el vecino RCD Espanyol y el CD Leganés donde aparecen nombres tan ilustres como el de Jordi Lardín, el portero Raúl Arribas o el actual jugador periquito David López.