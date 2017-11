Beauvue: "Vamos a luchar hasta el último minuto"

Google Plus

Foto: Juan Aguado | CD Leganés

Claudio, uno de los destacados de este inicio de temporada en el CD Leganés, atendió a los medios de comunicación, de cara al partido que van a disputar frente al FC Barcelona.

El mensaje que se viene dando esta semana es claro:"Trabajar duro toda la semana, para estar listos ante nuestra afición, en lo que será un gran partido". Confianza ciega en este equipo, que de la mano de Garitano intentarán ser el primer conjunto en derrotar a los "culés" en lo que llevamos de competición. Misión que se antoja difícil.

Todo el panorama nacional sabe de este equipo, y el buen inicio que han tenido. No hay que olvidar, que vienen de dos partidos ante equipos "top", los que a pesar de dar la cara, terminaron en derrota. Por lo que si quieren continuar en la parte alta de la clasificación deberían puntuar cuanto antes. Beauvue, lo tiene claro: "Creemos en ganar a todos los equipos, somos competitivos y debemos confiar en nuestra capacidad". Todo se resume en que podrán sacar algo positivo, si además de no cometer errores, consiguen tener efectividad en la portería culé. De parte de esto se encarga el delantero pepinero, que a día de hoy es el pichichi con tres goles en su haber y que ya marcó el gol de la victoria contra otro grande como el Athletic de Bilbao.

Celebrando el gol contra el Athletic.//Fuente: LaLiga

Por ello, sabiendo lo complicado de estos meses finales del año 2017, en los que ya se han enfrentando entre otros a Valencia, Sevilla, Athletic y Atlético, llevando once jornadas. Más mérito para un equipo que aunque le siguen quedando partidos complicados de forma consecutiva, no quieren rendirse. La ambición, no se pierde. Por ello, Claudio ha dejado claro lo siguiente: "El partido es difícil, pero haciendo nuestro juego podremos sacar algo positivo." Además hace un llamamiento a la afición, para que sean ese jugador número doce.

El equipo de Valverde no es solo un jugador, pero su estrella Messi, llega otra vez a Butarque, después de el 1-5 de la temporada pasada. En ese partido no estaba Beauvue, que militaba en el Celta, pero en el cual el argentino anotó dos goles. Por ello dijo: "Messi no es imparable pero es un jugador impresionante e increíble". El sábado se vera si la muralla local, puede parar a uno de los grandes jugadores de LaLiga.

Fuente: LaLiga

Todo se resume en 90 minutos donde ambos equipos a priori, intentarán llevarse los tres puntos. Cada uno a su forma, y lo más probable es que los de Garitano sigan tirando de esa seguridad defensiva tan característica atrás, que junto a la eficacia de los Amrabat y Beauvue, pondrán en peligro a Ter Stegen. En cuanto a los visitantes, saldrán a tener la bola y cansar a la defensa local, para así encontrar huecos.