Gumbau luchará contra su corazón

Gumbau, luchar contra su corazón // Fuente: LaLiga

Gerard Gumbau, fue atrevido y decidió salir de un club como el Barcelona, el verano pasado. Terminó por desvincularse del club de su corazón para emprender una aventura necesaria.

A sus 22 años necesita jugar, minutos y curtirse en la élite del fútbol español, camino que no es fácil. Este jugador, centrocampista por naturaleza se incorporó a las categorías inferiores del Barcelona después de una temporada sobresaliente en el Girona FC allá por 2013. Durante su aventura en el Barcelona B, fue titular indiscutible tanto con Eusebio como con Gerard López, acumulando 96 partidos y 15 goles en tres años, cifras que le valieron para dar el salto a la primera plantilla. Debutó con Luis Enrique en 2015, y hasta el verano pasado ha contado con apenas oportunidades.

Fuente: FC Barcelona

Es verdad que este inicio de temporada a las órdenes de Garitano no está siendo el soñado, debido al buen hacer del centro del campo formado por Gabriel, Rubén Pérez y Brasanac. Ha disputado 73 minutos, repartidos en cuatro partidos, que han valido para demostrar al míster que puede ser titular, algo que se irá viendo durante la temporada. Si esta jornada consigue jugar, sus últimos minutos fueron contra el Valencia, será un partido especial para él donde dejó compañeros y amigos. Ante todo, él no se esconde, como dijo en su presentación: " El Leganés es un equipo para crecer".

Será la primera vez que se enfrente, este culé, al primer equipo del Barcelona, y por ello dijo: " Ahora será la primera vez que nos enfrentemos contra los mejores del mundo. Será especial".

Además él hizo lo que no todo el mundo quiere hacer, que fue salir de un equipo como el Barcelona, o el Madrid. Equipos en los que estás en el "top"mundial, pero que si ves que no es el sitio donde uno debe explotar, la mejor opción es la que tomó Gumbau , como tantos otros que han triunfado fuera del Camp Nou. Su historia está todavía por escribirse. A pesar de su corta edad, cuenta con una Copa del Rey y una Liga en su haber, algo que no todo el mundo en el CD Leganés puede decir, aún no habiéndolas disputado mucho.

Centrado al 100% en el club madrileño, se siente como en "casa". La adaptación de este jugador ha sido fantástica, y mira solo en el presente, en disputar minutos, hacerse un hueco en un club que tilda de "muy familiar" y en el que espera quedarse mucho tiempo.

En definitiva, no siempre es fácil enfrentarse a tu equipo de toda la vida y el que te ha enseñado esos valores como futbolista, pero el fin de semana tendrá delante a los Busquets y compañía. Su labor será parar al líder de la Liga, demostrando así que está hecho para la Primera División.