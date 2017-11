Las formas de hacerle daño a este Barça

El F.C. Barcelona tiene pocos flojos para superar | Foto VAVEL: Noelia Déniz

El CD Leganés tiene una difícil papeleta que solventar este fin de semana ya que se enfrentará al F.C. Barcelona. El cuadro culé no ha perdido todavía en liga y es líder tan solo habiendo empatado un encuentro (1-1 frente al Atlético de Madrid en el Wanda Metropolitano). Además cuenta con dos jugadores que están en estado de gracia: Ter Stegen y Messi. Ambos han jugado absolutamente todo excepto el partido de Copa del Rey y están probablemente ante su mejor temporada hasta la fecha. Marc-André lo está parando absolutamente todo y lleva unos números de récord, y Messi está asumiendo galones una vez mas y haciendo de auténtico líder.

Si el CD Leganés quiere hacerle daño será sin lugar a dudas atacar los espacios que deje una zaga adelantada del Barça. Con Umtiti y Piqué con cuatro amarillas lo mas probable es que alguno de los dos parta desde el banquillo por el importante partido que tendrán a la jornada siguiente los culés, frente al Valencia. Por lo tanto con Mascherano de titular y lo mas seguro es que Umtiti, el Leganés debe de aprovechar el hueco que dejen ambos. Bien es cierto que son rápidos, pero con espacios, Beauvue, Amrabat o el propio Szymanowski pueden ser mas rápidos que ellos. Si el conjunto de Garitano sabe gestionar bien sus ocasiones y sus contragolpes puede dar la campanada sobre la mesa.

Aspecto importante también a destacar es el balón parado. El 'Lega' no es un equipo que excesivamente tenga jugadores altos, con alguna excepción como puede ser Siovas, pero es un equipo que se le da bien los saques de esquina. Por su contra, el Barça lo mas probable es que pierda a uno de sus jugadores destacados en el remate como es Piqué y queden tan solo Busquets, Luis Suárez y puede que Paulinho. Importante esa baza que tiene Garitano.

En cuanto a la posesión de balón, el Leganés sabe que le pertenece en completo al Barça. Dormir el balón, abrir de un lado a otro y buscar el hueco. Credo de un equipo culé que esta temporada ha perdido magia y vistosidad pero que ha ganado efectividad. Este Barça ya no golea pero sí que gana. Hasta la fecha no ha perdido ningún partido liguero, y tan solo ha empatado uno. Messi está en estado de gracia y el cuadro culé lo sabe. No juega como esta última temporada de Luis Enrique que jugaba mas pegado a la derecha, si no que tiene mayor libertad de movimientos. Por otro lado, hasta la fecha, Luis Suárez está ante su peor racha goleadora. No lo está pasando bien y al uruguayo se le nota. Por eso, decidió no viajar con Uruguay durante este compromiso de selecciones y quedarse en Can Barça para recuperarse al máximo.

Trabajo difícil el del Leganés si quiere meterle un gol al Barça. Es el equipo menos goleado de LaLiga Santander y suma unos números de récord. Ter Stegen está ante su mejor temporada sin lugar a dudas. Hábil con el mano a mano y muy seguro bajo los palos. Está muy ágil y el Barça lo agradece. En cuanto a la zaga, Umtiti se ha consolidado como un auténtico 'kaiser' y tiene dos balas por banda, Semedo y Jordi Alba. En el centro del campo, ha ganado respecto a la temporada pasada ya que Valverde tiene a los jugadores mas motivados y ha sabido recuperar al mejor Iniesta. No lo tendrá nada fácil el Leganés si quiere rascar algo frente al líder, pero si sabe jugar bien sus cartas, no sería algo tan descabellado. Si el 'Lega' aprovecha todo lo que se le presente, puede haber sorpresas.