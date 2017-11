Google Plus

Garitano: " El mejor fichaje del Barça es Valverde" | Fotografía: LaLiga

Garitano se ha caracterizado por ser claro y conciso. Fuera y dentro del campo. Una vez más ha demostrado estas cualidades que le atesoran. Ayer habló de su rival en el partido del sábado y todo lo que le está aportando el Txingurri al Barcelona.

Para él, el mejor fichaje que ha podido hacer la directiva culé es el mismo Valverde : "Apenas hay que ver como juegan sus equipos". Tanto el Olympiacos, como el Athletic o ahora el Barcelona, han jugado muy bien. Un juego imprevisible, se amolda a cada encuentro y te sabe jugar de distintas formas para siempre intentar sacar un resulto positivo del encuentro. Como dice el de Bergara: "Antes el Barça era más previsible, sabías lo que iban a hacer". Ahora con Valverde, es más complicado ya que te juegan de diferentes formas, y creando diferentes partidos.

"Ambos entrenadores tienen un estilo parejo"

Se conocen a la perfección, de eso no hay duda. El sábado se enfrentan, y se verá un encuentro en el que como entrenador local, tendremos a un entrenador que es historia pepinera, por todo lo que le ha aportado al equipo y los éxitos logrados . Por parte visitante, Valverde, que poco a poco ha ido tapando las bocas de aquellos que no le veían como entrenador culé, y más después de la dolorosa derrota a manos del Real Madrid en la Supercopa de España. Le llegaron a llamar el "Tata Valverde", recordando al exentrenador culé, al cual no le fueron demasiado bien las cosas.

Fuente: LaLiga

Pero lo que es inevitable, es alabar la labor de Ernesto, que ha cogido un Barça algo desubicado en cuanto a estilo, y poco a poco están volviendo a ser ese Barça que todos temen. Actualmente son líderes de la Liga, imbatidos.

Un dato importante fue que en la jornada 37 de la temporada pasada, Garitano y su Leganés visitaban el nuevo San Mamés, allí ante Valverde certificaron la histórica salvación.

Fuente: LaLiga

Además de conocerse a la perfección, coincidieron cuando Garitano alternaba el primer equipo y el filial del Athletic de Bilbao, mientras que Valverde era una de las estrellas de los leones. Garitano es un gran admirador de su compatriota vasco, tanto fuera como dentro del campo. Es la primera vez que se van a enfrentar, siendo entrenador de estos dos equipos. El curso pasado, el que ocupaba el cargo de entrenador culé, era Luis Enrique, y que no dio oportunidad a un Lega, que en su segunda temporada en Primera, está siendo la revelación.

Veremos quién de estos dos obsesos del fútbol sale con la recompensa de los tres puntos de Butarque. Un empate podría ser algo positivo para los locales, pero para los visitantes sería un paso atrás para marcar distancia con sus perseguidores.