Actor secundario, Brasanac

Como dice la Biblia: "Señor, dame la sabiduría y paciencia para enfrentarme a la adversidad. Fortaleza para luchar y humildad para triunfar". El serbio, sabe de lo que va este fragmento. Jugador prematuro en lo futbolístico, debe tener paciencia para hacerse grande. "La paciencia es la madre de la ciencia".

Darko, hasta hace dos años disfrutaba de ser uno de esos jugadores que vislumbran calidad a su temprana edad. Estuvo durante muchos años, pasando por todas las categorías del Partizán de Belgrado. Se erigió como un baluarte en el centro del campo del equipo serbio, que con él gano cinco ligas y dos copas nacionales. Todo esto con tan solo 23 años, y llegó el momento.

Este momento fue el de cuajar una esplendida última temporada en sus tierras, donde disputo un total de cuarenta partidos, anotando 4 goles.

Así, el Betis se hizo con los servicios de un jugador que despuntaba por sus cualidades. Llegó y con Poyet, fue cogiendo minutos poco a poco. Es verdad que su situación y sus características le obligaron a aclimatarse al estilo de la Liga Española y poco a poco lo fue haciendo. Los resultados de su club, no le ayudaron, ya que el míster fue cesado. Cogió las riendas Víctor Sánchez, con el que se acabó la temporada. Un total de 25 partidos, veinte de ellos de titular. Se puede decir que sí que cuajo una temporada "buena" habiendo disfrutado de la titularidad en la mitad de la temporada, pero no acabó de coger el timón de ese centro del campo verdiblanco, junto a los grandes refuerzos que hubo el verano pasado, propició la cesión del serbio.

El CD Leganés, club que está disfrutando de su segunda temporada en la élite española, fue donde recaló Darko. Momento perfecto a sus 25 años de explotar totalmente. Eso es lo que debería pensar un jugador así, y más de un aficionado del Leganés.

No debutó con la elástica blanquiazul hasta la jornada cuatro, desde ahí ha disputado los últimos ocho encuentros, unos de titular y otros no. El gran problema de este jugador no está siendo su rendimiento, que está siendo bueno, como casi todo el Leganés. El problema, es que el buen funcionamiento de los Rubén y Gabriel, hacen que Brasanac sea el cambio para oxigenar a estos dos, o darles descanso.

Mismo guión, diferente año. Es verdad que no llevamos disputada ni la mitad de la temporada, pero lo que se ve es que debido al gran rendimiento de la medular del equipo de Garitano. Este suele apostar por la dupla RG, por lo que los 90 minutos como rutina, se antojan difíciles. Veremos este fin de semana si le da algo más de galones a un jugador, que a pesar de jugar en el medio campo, tiene llegada, desde atrás pudiendo hacer daño a equipos como el de Valverde.

Seguro que este jugador conseguirá despuntar en Butarque, pero de momento no a pesar de jugar partidos, porque eso es indudable. No está siendo un actor primario, como se pensó con esta cesión. Es el actor secundario, Brasanac. Además, veremos si es un jugador que se queda en el Leganés, o si por el contrario vuelve siendo un fijo a Sevilla.