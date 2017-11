La falta de gol es la asignatura pendiente del CD Leganés

Google Plus

Once titular del CD Leganés | Fuente: CD Leganés

Once jornadas disputadas de liga, diecisiete puntos de treinta y tres posibles, nueve goles a favor y ocho en contra definen la actuación del equipo madrileño lo que llevamos de competición. Cualquier equipo modesto de la categoría reina de nuestro fútbol querría hacer suyos estos datos. En una liga tan apretada como la española durante los últimos años los resultados que ha cosechado el equipo pepinero suponen una travesía tranquila por el mar de fútbol español. Pero, sin embargo, a pesar de todos los elogios en los que nos deshacemos por la campaña que está realizando el Leganés hay que destacar que el equipo sigue teniendo una asignatura pendiente, el gol.

El Leganés también suspendió la asignatura del gol en septiembre

Ya durante la pretemporada se hizo notar la falta de puntería de cara al arco rival, cosa que levantaba la preocupación en la afición pepinera, pero no en Asier Garitano. El técnico del Leganés quitaba en los primeros compases del curso importancia a la falta de acierto de sus jugadores. “Cuando no se puede ganar, no hay que perder”. Estas palabras de Garitano presagiaban que el sistema del CD Leganés se encontraba en la búsqueda de una defensa inexpugnable y los ocho goles que el Lega ha recibido se convierten en una cifra histórica. Es el aspecto defensivo lo que está acallando el debate de la falta de gol. Si el Leganés recibiera más goles la cifra de diecisiete puntos que ha cosechado sería significativamente menor. El equipo recibió veintidós goles a estas alturas la temporada pasada, lo que supone catorce tantos más en contra. Además, esta temporada cabe destacar que cinco de los ocho goles recibidos los han marcado Sevilla y Valencia.

Los pepineros no van de cabeza a por el gol

La pizarra puede darte la vida en lo futbolístico y más si eres un equipo modesto con aspiraciones de una salvación tranquila. El dato a destacar es que el CD Leganés es el único equipo que no ha marcado ningún gol de cabeza en lo que llevamos de Liga. Teniendo buenos rematadores de cabeza como Siovas o Mantovani, resulta cuanto menos curioso que Leganés sea el único equipo de la Primera División Española que no ha anotado un solo gol con la testa. La jugada ensayada es uno de los aspectos fuertes del equipo, pero la fortuna no está sonriendo a todo lo que traza Garitano en su pizarra.

Los refuerzos deben aportar más

Este verano se han incorporado delanteros de renombre a las filas del Leganés, como es el caso de Nordin Amrabat o Beauvue. Los dos delanteros pueden aportar desequilibrio y descaro en el ataque pepinero, pero para poder ayudar al equipo, deben estar más finos de cara al arco rival. De los nueve goles a favor, Beauvue solo ha aportado dos, aunque ahora que cuenta con la confianza del entrenador y se postula a ser titular en la mayoría de los partidos, seguro que aumenta su cifra particular hasta el final de temporada. Amrabat por su parte aún no ha podido asentarse en el club por culpa de las lesiones, pero aún estamos en el inicio de temporada, y seguro que el marroquí es capaz de ofrecer una gran versión para deleite de todos los aficionados del Leganés.

Szymanowski debe ser el gran fichaje

Szymanowski se ha convertido por derecho propio en el jugador bandera del Leganés. Su calidad debe unirse ahora al año de experiencia en Primera División para poder sumar más goles que la temporada pasada. No es un jugador que destaque por su aspecto goleador, pero si consigue llegar a su mejor registro en el Leganés (12 goles) conseguirá marcar la diferencia en el equipo.