Análisis CD Leganés: un equipo disciplinado y trabajador

Foto: Jesús Troyano - VAVEL.com

El Club Deportivo Leganés retoma este sábado la Liga después del parón por selecciones y Butarque se viste de gala para acoger la visita del F.C. Barcelona este sábado a las 16:15 horas siendo la segunda vez que se enfrentan ambas entidades en el Estadio Municipal Butarque. El conjunto "pepinero" acumula seis derrotas de los últimos cinco compromisos y ocupa la novena posición con 17 puntos.

Expectativas del equipo

En su segundo año consecutivo en Primera División, el objetivo principal del equipo será la permanencia aunque intentará mejorar la temporada pasada, quedar lo más arriba posible y llegar a las últimas jornadas de liga con la salvación conseguida, para eso se aseguraron la continuidad de jugadores que llegaron en el mercado invernal y que fueron muy importantes como Siovas o El Zhar. Asimismo, llegaron jugadores de gran proyección y calidad con lo que podrán tener mayor profundidad de banquillo: Zaldúa, Mauro dos Santos, Cuellar, Gumbau, la vuelta de Eraso después de pisar tierras vascas y, casi sobre la bocina, llegaron Brasanac, Naranjo, Beauvue y el marroquí, Amrabat.

Caras nuevas

Las nuevas incorporaciones en Butarque este año como la opción de compra sobre Siovas y Tito, que antes pertenecían al Olympiacos y al Granada y que el equipo, finalmente, logró hacerse con sus servicios definitivamente después de firmar una gran temporada el año pasado. También siguió en la disciplina blanquiazul, otro año más, el centrocampista Rubén Pérez.

La primera cara nueva que firmó con el 'Lega' fue el lateral procedente del Depotivo Alavés, Raúl García. Con experiencia en Primera y Segunda División, Raúl llegó al club 'pepinero' para reforzar el lateral izquierdo de la zaga blanquiazul y ser competencia directa de Diego Rico que logró renovar después de verano.

En el otro lateral, Joseba Zaldua se ha convertido en un refuerzo de garantías para Asier Garitano. Llega desde Anoeta tras haberse criado en la cantera del conjunto 'txuri-urdín' y, por lo menos para la próxima temporada, estará en calidad de cedido. El futbolista, con tan solo 25 años y un futuro prometedor, quiere crecer en Primera y acumular minutos que le hagan coger experiencia.

Otro de los nuevos fichajes y novedades esta temporada es Mauro Dos Santos, central que llegó libre desde el Eibar, firmó para las dos próximas temporadas. Ocupa la demarcación de defensa central y, con él, el Club Deportivo Leganés puede presumir de tener un mínimo de ocho zagueros que aseguran al equipo defensivamente. Desde la Masía culé, Gerard Gumbau, exjugador del Barça 'B' que llegó a debutar en Primera con el primer equipo, llegó a Butarque como un fichaje con mucho futuro. Gumbau, que no está disfrutando de los minutos deseados, quiere aportar al equipo solidez y calidad a un centro del campo con jugadores importantes y asentados como Erik Morán o Timor.

Sin duda, uno de los jugadores que mejor acogida ha tenido entre la afición pepinera ha sido Javier Eraso. El jugador procedente del Athletic Club de Bilbao ha firmado para las tres próximas temporadas con el equipo con el que logró el ascenso a Segunda División y donde ha dejado una huella imborrable. Eraso es, sin duda, uno de los hombres en los que más esperanzas se tiene de la plantilla 'pepinera'.

El último fichaje que se cerró este año apenas unas horas antes de cerrar el mercado de verano fue el de Ezequiel Muñoz. También defensa central, se une a la larga lista de incorporaciones defensivas del conjunto pepinero, muestra inequívoca de la importancia que da el cuerpo técnico a la parcela defensiva. Muñoz, argentino de nacimiento, llega procedente del Genoa y con gran experiencia en la Serie A italiana.

Análisis Táctico

El C.D. Leganés es un conjunto que se caracteriza por ser luchador y disciplinado que busca con ilusión y humildad en el campo lograr, un año más, la salvación de la categoría. Su sistema de juego suele ser el 4-2-3-1 o, incluso Asier Garitano ha llegado a usar el 4-4-2 esta temporada, con una defensa adelantada y presionando arriba para evitar una salida cómoda del balón por parte del equipo contrario. En este sistema salen beneficiados con puntos los mediocentros y los jugadores de banda.

A simple vista y en los partidos jugados esta temporada puede que el conjunto 'pepinero' no maraville, pero lo que ha logrado el técnico vasco y ejecuta su equipo a las mil maravillas también es fútbol. Ocho goles encajados en doce jornadas le convierten en uno de los equipos menos goleado de toda la Liga, junto con el Barça y el Atlético de Madrid. Pero eso no se debe sólo al gran momento de Cuéllar bajo palos. No es algo achacable a la fortuna. Porque también es el equipo de LaLiga que menos disparos y centros concede al rival, fruto de un intenso trabajo defensivo de todo el bloque.

A partir de ahí, el conjunto 'pepinero' vive en ataque de la velocidad de su tridente. En este caso, Amrabat, Szymanowski y Beauvue, que explotan toda su potencia para aprovechar los balones largos servidos por buenos lanzadores, como Eraso o buen recuperador de balones y organizador, como Rubén Pérez, y hacer daño a la espalda de defensas adelantadas. Aunque no todo lo confía a las contras. También tiene bien trabajada una gran presión que le permite robar en campo rival y montar rápidas transiciones en busca de la meta rival.