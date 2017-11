Análisis del rival: Un Barça que asusta

Google Plus

El CD Leganés está ante uno de sus partidos mas importantes | Foto VAVEL: Noelia Déniz

Un rival que asusta. Números de vértigo y un juego, no tan brillante como en temporadas pasadas pero sí que es eficaz. La llegada de Ernesto Valverde ha supuesto para los jugadores culés un soplo de aire fresco frente a un ya saturado Luis Enrique. La marcha de Neymar les ha supuesto un gran cambio, pero pese a ese revés, han sabido sobreponerse y han sabido jugar unas nuevas cartas que todavía los rivales no consiguen adivinar. Este Barça juega distinto. No ha perdido su esencia, pero tiene ciertos toques diferentes.

Para empezar, el genio sigue igual o mejor. Messi está ante una grandísima temporada, y en su treintena de edad está en su segunda juventud. Leo se mejora campaña tras campaña y eso es un hecho verídico. Este año tiene mayor libertad de movimientos y no está tan pegado en banda derecha. Leo aparece por donde quiere y rompe cualquier tipo de esquema rival. Si él está sobre el campo, y está a un buen nivel, es capaz de destrozar a cualquier equipo. Figura también a destacar, la de un Luis Suárez que pese a su mal arranque de temporada, se ha entrenado para recuperarse de sus molestias, y espera estar al 100% ya contra el Leganés.

Con la baja de Neymar y la lesión de Dembélé, Valverde ha aprovechado para darle un aire nuevo también al esquema. La banda izquierda queda libre para las incursiones de un Jordi Alba que ha recuperado la buena forma que perdió con Luis Enrique y está explotando mas aun si cabe su juego. Con un gran despliegue físico y con muchos kilómetros recorridos partido tras partido, el lateral zurdo se ha convertido en pieza indiscutible. Se asocia con un Andrés Iniesta que también ha vuelto a lucirse sobre el verde. El manchego, siempre que las lesiones le respetan, da clases magistrales con el balón y ve huecos donde nadie los ve. Acompañados de un medio del campo formado por posiblemente Ivan Rakitic, y seguramente Sergio Busquets.

El de Badía no suele ser portada en los medios pero es una de las figuras indiscutibles. Pasan los entrenadores y Busquets no se mueve de su sitio. Realiza muy buena presión sobre el rival y tiene la consigna clara de recuperar pronto la bola para lanzar cuanto antes el contragolpe. Sirve también para enlazar linea defensiva con la ofensiva.

Por otro lado, destacar la jerarquía en la defensa que ha adquirido Samuel Umtiti. El francés, que está tan solo ante su segunda temporada culé, ha adquirido un gran protagonismo y se ha convertido en el nuevo ídolo de masas culés. 'Big Sam' como se le conoce entre la parroquia blaugrana destaca por su rapidez al corte, y su gran recuperación de balón. Pieza clave para una defensa titular.

También merece una gran mención, el guardameta Ter Stegen. Es el portero menos goleado de LaLiga Española y el Barça lo aprovecha al máximo. Está ante su mejor temporada y es que ha mejorado en los uno contra uno, puesto que todavía no le han marcado ninguno; y por alto ha ganado seguridad. Muralla alemana para un Barça que se apoya en él cuando mas sufre.

Valverde también ha sabido gestionar a la perfección el banquillo. La pasada campaña con Luis Enrique al mando se hablaba de la existencia de once jugadores titulares, y ninguno que supliera asumir el rol de suplente y revolucionar los partidos. Esta temporada, han cambiado muchas cosas. La llegada del criticado Paulinho, ha supuesto un jugador que muy pocos equipos tienen. El brasileño es un futbolista muy físico, de un gran potencial y con mucha llegada a puerta. Está siendo una pieza clave para el 'txingurri'. Ernesto, también ha jugado con las cartas de un polivalente Sergi Roberto, un André Gomes que nunca deja de intentarlo, y de un resurgido Paco Alcácer, entre otros.

Este Barça es otro Barça. Bien es cierto, que no golea como en pasadas campañas, ni que hace un fútbol tan vistoso, pero bien es cierto que tiene mayor pegada, y que es mucho mas efectivo. Aun no conoce la derrota en Liga, donde tan solo ha cosechado un empate (1-1) frente al Atlético en el Wanda Metropolitano. Todo lo demás, victorias.