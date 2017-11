La renovación de Garitano es el próximo objetivo de la presidenta del Leganés

La presidenta del Leganés María Victoria Pavón llegó a la presidencia del club después de que su marido adquiriera el club en 2009 y confiesa que el Leganés es un club familiar y muy humilde con 45 millones de euros de presupuesto, de los cuales 40 millones son de La Liga Santander por derechos de televisión y otros conceptos. Aun así el Leganés ha logrado consolidarse en La Liga Santander después de mantener la categoría el año pasado sin estar en puestos de descenso en toda la temporada.

Todo este éxito se debe a la gran estabilidad deportiva que hay dentro del club ya que se apoya un proyecto de continuidad tanto en la presidencia como en el banquillo debido a que el actual entrenador Asier Garitano llegó al club el 28 de Junio de 2013 y esa misma temporada consiguió el ascenso a Segunda División y posteriormente en la temporada 15/16 el ascenso a Primera División, actualmente el Leganés se encuentra en novena posición tras 11 jornadas disputadas con 17 puntos, la presidenta está muy satisfecha con todo el trabajo realizado hasta el momento y ya trabaja en la renovación del entrenador pepinero, el cual ha declarado que se encuentra muy cómodo y que se siente como en casa.

Garitano hablando en rueda de prensa. Fuente: Twitter: @CDLeganes

En el club blanquiazul se tiene total confianza en el entrenador y los jugadores, lo que hace que este equipo tenga un bloque compacto a todos los niveles; a nivel directivo y a nivel deportivo. Pese al gran inicio de campaña del CD Leganés en el club y en el vestuario se muestran cautos, sabiendo que su objetivo principal no es otro que la permanencia, ya no solo por lo que implica deportivamente, si no por lo que implica económicamente para un club como el Leganés.