Garitano: “Para seguir creciendo necesitamos otra mentalidad ante los grandes”

Asier Garitano en la rueda de presnsa | Foto: CD Leganés

Asier Garitano compareció ante los medios de comunicación y fue abordado por distintas cuestiones relativas a su rival y a cómo afronta el Leganés este partido tan especial.

El entrenador vasco no ve debilidad en equipo culé del que opina que “si ha conseguido los puntos que lleva hasta ahora es porque ha hecho las cosas mejor que los rivales y se lo ha ganado”. Tampoco cree que el Barcelona sea más accesible sin Neymar, pues “esa es la grandeza de estos equipos. Han tenido la capacidad de cambiar en poco tiempo tras una Supercopa en la que salen goleados, por eso es tan bueno el que los dirige y que los resultados sean mejores”.

Para Ernesto Valverde solo tiene elogios: “Sus equipos y sus números están ahí. En un equipo que ha tenido tantas dificultades, ese sentido común o la sensación que da a los de fuera consigue grandes resultados. A mí no me extraña nada de lo que está haciendo y todavía seguro que los mejores momentos del Barcelona están por llegar.”

Respecto al 1-5 del año pasado hace una reflexión Garitano: “Fue nuestro segundo partido en casa y probamos algunas situaciones con mucho atrevimiento. Apretarle arriba fue una locura. Tuvimos alguna opción de meternos en el partido, pero era muy complicado. Además señala como clave un cambio de mentalidad: “El año pasado había un poco de conformismo, pero el equipo para seguir creciendo necesita tener otra mentalidad, la exigencia tiene que ser máxima para estar en esta categoría, si nos conformamos con meter un gol, no se crece.”

No hay un plan específico para Messi pero sí una idea “que no le llegue el balón”, aun así añade que “los que tiene alrededor son increíblemente buenos y con ello potencia sus virtudes. Todo el mundo intenta presiones altas, bajas o medias, pero es difícil.” El plan pasa por “potenciar lo nuestro para poder hacer daño al Barcelona, no solo hacer pasar minutos”

Sobre las rotaciones y bajas en defensa del Barcelona el entrenador pepinero muestra indiferencia: “Conocemos la lesión de Mascherano, pero da igual, son todos jugadores internacionales y cualquiera que juegue va a estar preparado para competir”. Tampoco piensa que el Barça pueda estar pensando en otros partidos: “Yo espero al mejor Barcelona”.

Garitano no cree que sea un partido para disfrutar por la tranquila situación del Leganés: “Se va a sufrir mucho porque jugamos contra los mejores y tenemos que sufrir durante 90 minutos para ver si tenemos alguna alegría cuando acabe. Si vienes con la intención de disfrutar, te meten cinco o seis”.

Para el entrenador pepinero el único buen resultado es ganar, también para sus jugadores, pues asegura que “pensamos siempre lo mismo, independientemente del rival, nosotros nos jugamos mucho, venimos de dos derrotas y necesitamos sumar.

Las dos últimas derrotas del Leganés ante Sevilla y Valencia hicieron repetir una frase a Garitano: “Hemos estado bien, pero no nos ha dado”, pero cree que Butarque será una ventaja pues considera que “En casa con nuestra gente espero que podamos estar más cerca de sacar el partido adelante”. Y sobre qué les falta Garitano nombra “la experiencia, estar mentalmente preparados y más partidos contra esos equipos en esos escenarios, elementos para poder competir de tú a tú con esos equipos, que se ve que aún no llegamos”.

El mensaje es claro: “No sabemos cómo va a salir, pero la mentalidad es esa: estar preparado para competir con cualquier equipo”.

No hay bajas para afrontar el partido ante el Barcelona, excepto las ya conocidas de Omar al que “hay que dar tranquilidad, es su segundo problema muscular, que él se recupere y poco a poco se irá introduciendo en el grupo” y la de Serantes.

Por último, preguntado por si es un orgullo que los tres grandes equipos de España estén pendientes del Leganés ha respondido “aquí equipos grandes somos todos, no solo tres”, añadiendo que lo que pase en el derby madrileño “le da igual”.