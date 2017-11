Atasco general | Foto: LaLiga

El Leganés hasta hace tres semanas no concedía apenas ocasiones, y tanto el portero como los atacantes, sacaban provecho a todo, iba viento en popa, pero ha cambiado la sinergia.

Último mes, es verdad que el Leganés ha tenido un calendario difícil, muy difícil. Se ha enfrentado a equipos como el Sevilla, Valencia y Barcelona. Pero se puede sacar algo en común de los últimos partidos. Lo intentan, y mueren con las botas puestas, pero existe un atasco general.

Este atasco general viene dado por despistes en defensa, los cuales jugadores como Suárez aprovechan a la perfección. Ayer se vio en el primer gol, cuando Cuéllar, no estuvo del todo acertado y le dejó un balón que era medio gol. Eso sumado a que , las ocasiones en las botas de jugadores como Beauvue, Amrabat, o El Zhar no quieren entrar, hacen que puntuar contra equipos como el de ayer, sea misión imposible.

"En los últimos tres partidos, han encajado ocho goles"

Como dijo Garitano, en la rueda de prensa post partido de ayer: "Hoy, en ninguna de las dos áreas hemos sido contundentes. Lo tenemos que asumir y tenemos que mejorar bastante". Esto resume a la perfección lo que cuesta mantenerse en la Primera División.

Se debe tener algo más de pólvora, que parece que en los últimos partido se ha mojado y no se encuentra. Además, como también dijo el de Vergara: " Si recibimos tantos goles y nos hacen tantas ocasiones, será complicado mantener la categoría". No quiere decir, que antes estuvieran pensando en Europa y ahora ya no, porque ese nunca ha sido el objetivo de este equipo. Antes del parón por navidad, deberán mejorar muchas cosas, volver a esas primeras jornadas en cuanto a sensaciones, y no conceder tanto. El Barcelona, tuvo de su lado la suerte, teniendo en cuenta la calidad de su plantilla, hizo que el partido acabase con un resultado algo abultado.

"Nueve goles a favor, datos algo pobres"

Toda la plantilla está de acuerdo, toca remar, momentos difíciles. No se ha ido esa confianza en este equipo, pero se deberá vigilar aspectos, los cuales si quieren mantener la categoría, son clave. Los pequeños despistes atrás y la eficacia arriba deberán mejorar. Solo nueve goles a favor en doce jornadas, registro algo pobre, al cual han sacado mucha rentabilidad, pero no suficiente. Veremos que pasa de aquí a navidad, pero este equipo tiene que seguir unido, que junto a su afición saben que saldrán adelante. El atasco existe, aunque la solución se sabe.

No hay tiempo para lamentaciones, el viernes toca otra prueba dura contra el Celta.