La pelota no entra

Amrabat en un mano a mano ante Ter Stegen | Foto: La Liga

La derrota por 0-3 ante el Barcelona puso en evidencia ayer la falta de gol del equipo de Garitano, teniendo en cuenta que las estadísticas señalan que los pepineros remataron en 18 ocasiones frente a los 11 disparos de los blaugranas. Amrabat, Szymanowski y Beauvue pudieron cambiar el rumbo del partido con sus oportunidades, pero bien Ter Stegen o la falta de efectividad de los blanquiazules provocó que el casillero se quedara a cero de nuevo.

El Barcelona aprovechó su efectividad de cara a puerta, marcando tres goles sin hacer un gran partido, mientras que el Leganés demostró en la segunda parte que puede plantar cara a los grandes. Varios mano a mano contra el muro alemán que sacó todo cuanto pudo.

El Lega es el cuarto equipo con menos gol de La Liga Santander. Solo llevan menos tantos Eibar y Alavés, con seis, y Las Palmas, con ocho. Nueve goles para los madrileños que habla muy bien del gran rendimiento al que le están sacando marcando tan poco teniendo en cuenta que suman 17 puntos.

Solo contra Málaga y Las Palmas ha sido capaz de anotar más de un gol, y en ambos casos se trató de dos tantos, al igual que en el partido de Copa ante el Valladolid. Si sumamos a esto la facilidad que tiene el equipo de recibir gol en las últimas jornadas, sin marcar no puede competir contra rivales duros como Barcelona, Sevilla y Valencia.

Si nos fijamos en el apartado de quien marca, solo seis han perforado la meta rival. Beauvue, Szymanowski y Gabriel, con dos, más Eraso, Mantovani y el desaparecido Guerrero, con uno, son los protagonistas del gol. Jugadores de ataque como Amrabat, El Zhar y Naranjo aún no se han estrenado.

Sin embargo, no es un problema de no crear ocasiones, sino de efectividad, puesto que ante Valencia y Sevilla el equipo gozó de 13 y 10 oportunidades respectivamente. No hay acierto de cara al gol.