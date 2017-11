Google Plus

Sin dormirse en los laureles. // Fuente: LaLiga

Felicidad, eso es lo que se está viviendo en Butarque en estos inicios de temporada. Inicio de campaña que ilusiona a socios y aficionados. Ven un equipo que a pesar de todos los inconvenientes da la cara siempre. Eso no se duda, pero siempre hay que mirar hacia el pozo, el pozo de la clasificación. Ese donde ningún equipo quiere estar.

Muchos hablan, y hablaban de Europa. Su objetivo primordial, a pesar del buen inicio no es Europa y ellos lo saben. El colchón que cogieron en el inicio de temporada, donde en las primeras nueve jornadas consiguieron 17 puntos, algo único si, pero hay que tener cuidado.

El colchón del que hablamos no es más que puntos que se van consiguiendo con sudor y lágrimas, jornada tras jornada para llegar al tramo final sin apuros. Este margen está ahora en 10 puntos.

Diez puntos son muchos sí. Esto no significa que tanto club, como jugadores se deben relajar, al contrario deben mejorar esos aspectos y poco a poco volver a puntuar, algo que en las próximas jornadas seguirá siendo una prueba de fuego. La próxima jornada los pepineros, visitan Vigo, ese estadio que tantos dolores de cabeza trae a muchos equipos. Veremos como se desenvuelve ese partido.Mas allá del próximo partido, hay una cosa clara. Los agobios no vienen ahora, vendrán luego si los deberes se hacen a última hora. Por ello quieren asegurar la salvación cuanto antes. Goles, tener suerte de cara a puerta y no encajar, son las tres facetas que este combinado debe mejorar, y de la mano de Garitano se conseguirá.

Fuente: LaLiga

El año pasado, a estas alturas había conseguido cuatro puntos menos que en la actualidad y el balance de derrotas era de siete, dos más que este curso. Hay una mejoría sustancial, pero lo que no debe irse de las mentes de los jugadores, es que esto solo mejorará con algo más que sensaciones positivas y eso es: actitud, seguridad y definición.

"A estas alturas el curso pasado tenían 13 puntos"

Viernes 24 de noviembre, estadio de Balaídos. Una prueba más contra los de Unzué, que puede ser un punto de inflexión en cuanto a la recuperación. O por el contrario, reducir aún más ese colchón que consiguieron en las primeras nueve jornadas.

No se olvida la gran labor de este conjunto, pero se debe andar con cuidado, que mantenerse en la Primera División es una tarea ardua.