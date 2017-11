Nordin Amrabat, el llanero solitario

Google Plus

Nordin Amrabat intentando robar un balón. | Fuente: CD Leganés

Según pasan las jornadas y mejora la forma física de Nordin Amrabat, queda claro que el marroquí es un hombre imprescindible en los planteamientos de Asier Garitano. El delantero del Lega cedido por el Watford inglés, llegó a la disciplina del Lega apurando el mercado estival. Solo ha jugado dos partidos de titular lo que va de temporada, pero según pasan los partidos se está haciendo un hueco en el once. No ha aportado ningún gol todavía para el conjunto blanquiazul, pero nadie en Leganés duda de la capacidad de Amrabat para poder hacer daño en la meta rival.

El gol es un problema de todo el equipo

La ausencia de gol es culpa de todo el equipo y no únicamente del delantero marroquí. Los goles del Leganés tienen una enorme eficacia porque la mayoría de las ocasiones en las que el equipo marca consigue puntuar, pero no es suficiente. Si el CD Leganés aumentara su capacidad goleadora estaríamos hablando de un equipo que estaría dos o tres posiciones por encima de la que está ahora. El Leganés no cuenta con especialistas para los libres directos y tampoco está consiguiendo anotar a balón parado lo que disminuye el peligro del equipo de cara al arco rival.

Los ensayos de Garitano

El instinto goleador no se huele en Butarque y si no se soluciona este problema a tiempo puede acabar causando algún quebradero de cabeza a la plantilla leganense.

El técnico pepinero Asier Garitano ha creado un sistema muy compacto que consigue frenar en la mayoría de ocasiones las fases ofensivas del equipo rival. Garitano está probando todas las alternativas posibles para conseguir aumentar el número de goles anotados, pero no consigue dar con la tecla. A pesar de se puede apelar a la falta de fortuna, se nota un cierto déficit de actitud a la hora de enfrentarse a la portería del conjunto rival. El instinto goleador no se huele en Butarque y si no se soluciona este problema a tiempo puede acabar causando algún quebradero de cabeza a la plantilla leganense.

No recibir gol es la base para conseguir la salvación en la Primera División española. Pero, además, conseguir anotar gol con mayor facilidad que tu similares de la categoría se traduce en una permanencia tranquila durmiendo cada jornada en la mitad de la tabla.

Beauvue, Guerrero y ahora Amrabat. Garitano no consigue tener un nuevo de referencia para su equipo. Esto pueda quizás repercutir en su sistema y pasar a jugar con un 4-4-2 que aumente las posibilidades de profundizar por las bandas teniendo jugadores con mayor recorrido e intentar buscar el gol con centros laterales. Garitano estuvo toda la semana pasada buscando la mejor estrategia para intentar combatir al FC Barcelona. Finalmente, el sábado pasado puso a prueba lo que había estado ensayando durante toda la semana, poner a Amrabat en la punta de ataque. Le habría salido bien de no ser por la falta de puntería del marroquí y por la buena actuación del meta blaugrana, Ter Stegen.

Presentación de Amrabat. | Fuente: CD Leganés.

Amrabat nunca destacó por sus cifras goleadoras

Dejar caer toda la responsabilidad del gol en Nordin Amrabat es equivocarse.

Dejar caer toda la responsabilidad del gol en Nordin Amrabat es equivocarse. El jugador del Leganés alcanzó su mejor registro en la liga española en el conjunto malacitano aportando seis goles, pero lo más destacable es la versión de fútbol que aportó.

Amrabat es un jugador muy habilidoso, con una gran técnica y una buena visión de juego, pero la envergadura y el olfato goleador no son características que le definan. El futbolista marroquí es una buena alternativa si se utiliza como falso nueve, pero sin embargo si se pretende que sea el nueve de referencia y que fije a los centrales rivales los resultados serán estrepitosamente nulos. Amrabat puede aportar una cifra significativa de goles y sobre todo ayudar a crear ocasiones de gol, pero no es el delantero que el CD Leganés necesita.