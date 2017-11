Tienes que "Zhar" un poco más. // Fuente: LaLiga

Nabil, segunda temporada que viste la camiseta del Leganés.Sí, gran fichaje. La exigencia de este equipo,a pesar de no ser uno de los grandes, es máxima y este jugador con una carrera tan dilatada, debe coger las riendas de un equipo al que le falta gol. No goleadores.

El Zhar, está en una temporada clave en su carrera, con 31 años puede disputar un mundial con su país, Marruecos. El primer y el último. Para ello deberá demostrar con el "Lega" toda la calidad que hay en sus botas, algo que a pesar de disputar minutos, no lo está demostrando del todo.

Cero goles esta temporada, nueve partidos de Liga disputados. Datos algo pobres, para un jugador que vive del gol, y más sabiendo que en general a su equipo, no le entran los tantos. El pichichi es Beauvue con tres goles en su cuenta. El ex de las Palmas, tiene a su lado , mucha artillería que contra el Barcelona se vio que no pasan por su mejor momento, la suerte no está de su parte. Tuvieron ocasiones, sin duda, pero perdonar contra los culés, se paga caro y así fue. Butarque es paciente, pero quieren ver a este jugador celebrando goles con la camiseta pepinera. Su último gol con el Leganés fue en la jornada 36 contra el Betis.

Él jugó 90 minutos. Lo cierto es que hay jugadores como Guerrero o Naranjo, que no disputan casi minutos pero que están preparados para poder quitar el puesto a jugadores que a priori están por encima. Se deberán andar con cuidado en las próximas citas. Ahí entra en escena esa segunda linea que no está teniendo mucho protagonismo y que a lo mejor tiene mejor suerte que El Zhar. No hay tiempo para lamentaciones, el marroquí lo sabe, como dijo al término del último encuentro :" La verdad, estuvimos bien. Pero nos falta efectividad, debemos mejorar ese aspecto. Cuando no marcas... hay problemas de gol". Esos problemas de gol tienen solución, y seguro que en esta próxima jornada, contra el Celta de Vigo, tendrán una nueva oportunidad. Ampliando así el "colchón" del descenso.

La boca del lobo está lejos, pero no deben olvidar que su objetivo es salvarse y sin gol no hay puntos. Debe exigirse más y "Zhar" un poco más, tanto de forma individual como grupal.