Después del 'tourmalet'

Google Plus

Garitano animando a su equipo el pasado sábado | Foto: CD Leganés

El equipo pepinero acumula tres derrotas consecutivas en el campeonato doméstico, habiéndose estancado en los 17 puntos. Si bien los rivales han sido Sevilla, Valencia y Barcelona, los números son muy pobres: cero puntos, un gol a favor y ocho goles en contra.

Primero fue el Sánchez Pizjuán, días antes de comenzar el mes de noviembre, donde el Leganés cayó por 2-1, el día 4 el equipo visitó al Valencia, encuentro que finalizó 3-0; idéntico resultado al partido de Butarque el pasado sábado frente al Barcelona. Si esto puede tener o no consecuencias en la trayectoria del equipo solo dependerá de la capacidad mental para sobreponerse a las dificultades y mirando hacia el año pasado, este equipo ha estado en situaciones mucho peores.

Rivales irregulares

Uno de los factores que llevan a pensar que la moral del equipo no se va a ver truncada es la trayectoria irregular de los equipos de la zona media de la tabla. El Leganés se colocó 5º tras su victoria ante Athletic Club el pasado 22 de octubre y tras las derrotas en los últimos partidos solo ha retrocedido hasta el 9º puesto. Han sido Sevilla, Villarreal y Real Sociedad los equipos que le han adelantado, clubes a los que se les presupone que van a luchar por entrar en competiciones europeas. Equipos como el Betis o Athletic están siendo muy irregulares y no han conseguido ninguna victoria en las últimas jornadas. Prueba de ello es el equipo de Quique Setién al que el Leganés ha adelantado esta jornada en la clasificación por su escandalosa derrota por 5-0 en Ipurua. El Leganés puede estar tranquilo de momento ya que sus rivales no están mucho mejor.

Preocupación del míster

Eso sí, el Leganés no debería relajarse y, prueba de ello, es la actitud de Garitano en la rueda de prensa tras el partido con el FC Barcelona. El técnico vasco sostenía que “recibiendo tantos goles sería complicado mantener la categoría”. A pesar de la dificultad de los rivales, el entrenador del Leganés no estaba nada contento con la actuación de su equipo. Apelaba en la rueda de prensa a “saber quiénes somos”, poniendo el énfasis en el hecho de que la buena trayectoria del Leganés esta temporada estaba suscitada por la seguridad defensiva que estaba transmitiendo. Asumía que el gol es lo más complicado y son conscientes de que no van a aprovechar todas las ocasiones que tengan, lo que debía servir para esforzarse especialmente en el apartado defensivo. “Defender más agresivo y confundirnos menos” era la solución que proponía Garitano.

Calendario complicado

Además, el equipo pepinero se enfrenta a un calendario no precisamente cómodo hasta las vacaciones de Navidad. No son los picos que le ha tocado subir en las últimas semanas, pero sí tiene que visitar campos de rivales directos en la tabla clasificatoria y para la salvación y recibir en Butarque a equipos complicados.

El mes de noviembre acabará con la visita el próximo viernes a Balaídos, partido, en teoría, ante un rival superior, pero que también está atravesando una racha irregular esta temporada. Tras la vuelta de la Copa del Rey, el 3 de diciembre el Villarreal jugará en Butarque. Un rival europeo y siempre un hueso duro de roer. Tras este choque, vendrán tres partidos seguidos en diez días antes del parón navideño. Un segundo viaje a Galicia para medirse al Deportivo, que a día de hoy está luchando por la permanencia y al que saca seis puntos; después el Leganés recibirá al Real Madrid el 17 de diciembre en una nueva oportunidad para los de Garitano para intentar competir frente a los rivales más complicados y, por último, visita a Valencia para medirse a un Levante que está haciendo una temporada muy digna en su regreso a 1ª División.

No son fáciles los partidos, pero Garitano confía en sacar puntos para afrontar las vacaciones con al menos 20, lo que significaría tener la mitad del trabajo hecho antes de entrar en la segunda vuelta del campeonato. Además, hay que señalar que aunque el equipo pepinero perdiese todos sus partidos de aquí a enero acabaría el año con más puntos de con los que acabó el año pasado (16), por lo que este equipo está preparado para afrontar rachas aún peores que la actual.