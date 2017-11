Jugadores entre Vigo y Leganés

Google Plus

Beauvue en el Leganés - C.D Leganés

Como suele suceder en prácticamente todos los encuentros, se dan enfrentamientos en los que algunos jugadores han formado parte de ambos equipos, ya sea por venta o por cesión. El encuentro entre el Celta de Vigo y el Club Deportivo Leganés del próximo viernes no será una excepción, y es que hay varios jugadores que han pasado por ambos clubes.

Hace apenas dos meses se cerró la cesión del jugador de Guadalupe, Claudio Beauvue, entre su equipo de procedencia, el Celta de Vigo y el Club Deportivo Leganés hasta el final de la temporada.

Además, es el único jugador en condición de cedido de la plantilla del Leganés que cuenta con la ‘cláusula del miedo’, lo que indica que no podrá jugar este viernes el partido de La Liga ante el Celta de Vigo.

Beauvue llegó a la ciudad madrileña siendo el ansiado ‘9’ que pedía Asier Garitano, y ha visto su trabajo recompensado con la continuidad y la titularidad en el conjunto pepinero. Se adaptó perfectamente al equipo y en lo que va de temporada ha logrado dos dianas en La Liga y una en Copa, y buscará ampliar sus números.

Presentación de Naranjo en el C.D Leganés - C.D Leganés

José Naranjo, otro ex del Celta de Vigo de tan solo 23 años de edad, ha llegado esta temporada al ‘Lega’ procedente del Genk belga, con opción de compra. Llegó para cubrir la salida de David Timor. En su etapa en el club gallego no contó con apenas oportunidades. De momento sólo ha jugado 91 minutos esta temporada en tres encuentros, y aún no ha abierto su cuenta goleadora, aunque dio una asistencia de gol en el partido de Copa del Rey frente al Real Valladolid, pero podría ser una solución a la sequía y escasa hambre goleadora del Leganés. Su mejor temporada fue la 2015/16 en la que logró dieciséis tantos en Segunda División. Naranjo podría ocupar el hueco que dejará libre Claudio Beauvue este viernes en la delantera pepinera.