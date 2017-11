Google Plus

Beauvue no podrá jugar ante el Celta

Este viernes Leganés y Celta de Vigo se verán las caras en Balaídos. Beuvue, jugador que actualmente milita en calidad de cedido en el club pepinero no podrá disputar dicho encuentro por la cláusula del miedo establecida en el contrato que firmaron ambos clubes este verano.

El jugador de Guadalupe aterrizó en la ciudad madrileña tras no contar en los planes de Unzué. La lesión que sufrió en el tendón de Aquiles le tuvo 10 meses apartado de los terrenos de juego y su etapa en el club vigués se vio interrumpida por el largo periodo de recuperación que tuvo que llevar a cabo. Por lo tanto, el Celta decidió que el atacante recuperase su nivel lejos de Balaídos y destinos no le faltaron.

El comienzo en el Leganés no fue como esperaba. Las dos primeras jornadas no contó con minutos y su debut con la elástica blanquiazul se hizo esperar. Poco a poco fue acumulando minutos y demostró su gran nivel en la punta de ataque. Los goles no tardaron en llegar y la potencia del jugador se vio reflejada en sus primeros partidos, que le llevaron a la titularidad. En 629 minutos ha logrado anotar 3 goles, 2 en liga, frente Athletic y Las Palmas, y uno en Copa del Rey que sirvió para dar ventaja en la eliminatoria ante el Valladolid.

Apenas ha necesitado dos meses para demostrar de lo que es capaz de hacer en ataque. En ellos ha igualado los tantos que anotó durante su paso por el Celta de Vigo, equipo con el que no se va a reencontrar hasta la conclusión de su contrato con el Leganés, en caso de que quieran su vuelta a la ciudad gallega.

Hasta el momento su rendimiento está siendo el esperado y será una baja para Garitano importante de cara al partido del viernes. El mal momento que atraviesa la defensa celtista podría ser un punto del cual Beauvue podría sacar mucho partido con los balones al hueco y por arriba, pero deberá esperar a los partidos ante Valladolid o Villarreal para volver a la acción.