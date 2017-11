Miedo a Claudio Beauvue

Google Plus

Fuente: Twitter: @CDLeganes

Este viernes 24 de Noviembre se enfrentan en Balaídos el RC Celta de Vigo y el CD Leganés a las 21:00h, este partido dará comienzo a la jornada 13 de La Liga Santander.

Claudio Beauvue es actualmente jugador del CD Leganés esta temporada, cedido por el Real Club Celta de Vigo a cambio de una cantidad entre 200.000 y 300.000 euros por su cesión. El de Guadalupe fichó por el club gallego en la temporada 15/16 procedente del Olympique de Lyon.

En su contrato con el Leganés se encuentra la ya famosa “cláusula del miedo”, por la cual el delantero blanquiazul no podrá enfrentarse a su equipo propietario, so pena de multa o de una compensación económica cuantiosa.

Ésta, es una cláusula o pacto que se establece entre el club poseedor del jugador y el club al que el jugador va a marchar cedido, la cual consiste en la no participación del jugador en los partidos que enfrenten a ambos clubes. En este caso, al estar cedido Claudio Beauvue en el Leganés procedente del Celta de Vigo tendrá que ver el partido desde la grada de Balaídos y no podrá jugar junto a sus compañeros pepineros.

Esta cláusula no es nueva, sino que ya lleva unos cuantos años en los contratos de cesión de jugadores, otro ejemplo reciente es Cheryshev en el Villarreal, que no pudo jugar contra el Real Madrid en la temporada 14/15. Aunque, esta cláusula no vale para competiciones europeas como se demostró en 2014 en la semifinal de Champions entre el Atlético de Madrid y el Chelsea, el entonces portero del Atlético de Madrid, Thibaut Courtois era propiedad del Chelsea y estaba cedido en el club madrileño. El conjunto inglés pretendía evitar la participación del portero belga. La UEFA negó la validez de la cláusula del miedo en su competición.