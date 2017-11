El final atípico de David contra Goliat

El Leganés perdió frente al FC Barcelona | Foto: LaLiga

El CD Leganés no acaba de dar todo lo el de sí que puede dar frente a los rivales grandes. El conjunto 'pepinero' viene de una mala racha puesto que ha perdido frente al Sevilla por 2-1 y ha sufrido las dos goleadas abultadas frente al Valencia por 3-0 y frente al FC Barcelona por 0-3. El 'Lega' se nota como en los primeros minutos no acaba de hacerle todo el daño que puede a estos rivales puesto que sale con cierto miedo y cierto respeto a los partidos. Falla ocasiones claras y los rivales grandes, a la mínima que tienen ya está en el fondo de las mallas. Sin saber aun si es por falta de gasolina o por falta de perderle el miedo al rival, el Leganés ha perdido fuelle estas últimas jornadas.

Tres derrotas consecutivas

Se repite el guión. El Leganés no acaba de hacerle todo el daño que puede a rivales de mayor calibre. Repasando estas tres últimas jornadas, vemos como perdió por 2-1 frente al Sevilla cuando mereció mas. Bien es cierto que el conjunto local se adelantó pronto con un gol de Ben Yedder, pero salidos del descanso, Szymanowski empató la contienda de penalti. Bien sea por nervios o por cierto miedo, no tardó Sarabia en devolverle la victoria al Sevilla. De nuevo, los cambios no surgieron efecto y la ausencia de un jugador revolución se sigue notando en Leganés. A la siguiente jornada pasó igual. Viajaban hasta Valencia con la esperanza de rascar algo de Mestalla. Alineación defensiva con un 4-1-4-1 con Morán de pivote tratando de aguantar el cero a cero. Rompió el marcador Parejo, nuevamente muy pronto, y a raíz de ahí el Leganés no supo empatar. Tuvo ocasiones y gozó de las mas claras. Pero a la mínima, Rodrigo pasados el minuto setenta y Santi Mina de penalti, realizaron la goleada que no se merecía el Leganés.

En la última jornada volvió a pasar igual. El Leganés perdió en Butarque por 0-3 frente al F.C. Barcelona por no saber hacer daño cuando mas claro lo tenía. Hasta cuatro mano a mano se paró Ter Stegen contra unos delanteros temerosos frente a la figura del alemán. En los primeros minutos de la primera mitad, no supieron hacerle daño cuando mejor se encontraban, y cuando menos se lo esperaron Suárez ya había adelantado a los culés en el marcador. En la salida de los vestuarios la cosa cambió y sí que es verdad que el Leganés se vino arriba, pero cuando mejor estaban, Suárez agrandó aun mas el resultado, y Paulinho cerró el 0-3.

Adiós al 'tourmalet'

El Leganés deja a un lado su particular 'tourmalet' y le toca afrontar un periodo de recuperación de los últimos partidos que tanto le han desgastado. A raíz de este momento, le toca la visita complicada a Vigo frente al Celta, terminar de rematar los 1/16 de la Copa del Rey, y vencer en Butarque al Villarreal. Bien es cierto que pese que ha bajado pocos puestos en la tabla, se ha salido de Europa. El descenso aun lo tiene lejos puesto que está a diez puntos del primer equipo que marca la zona roja, que es el Málaga con siete puntos. Gran margen de error el que tiene todavía el cuadro de Garitano, que no debe de confiarse para no seguir bajando puestos en la tabla.