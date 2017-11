Google Plus

El balón como protagonista // Fuente: LaLiga

Mañana dará comienzo la jornada decimotercera de esta temporada. En ella se enfrentarán en Vigo, dos equipos que buscan los tres puntos. Tres puntos como obligación, ya que por un lado los de Unzué quieren mejorar este inicio tan dubitativo que han tenido, y así dar caza a los visitantes. En cuanto a los "pepineros", llegan para sumar, sumar para no pasar apuros. Después de tres jornadas en las que han recibido sendas derrotas, frente a equipos "top" de nuestra liga.

Dicen que cuando uno se forma como entrenador, va aprendiendo de aquellos con los que trabaja, algo así le sucedió a Unzué. Estuvo como segundo de Luis Enrique en el FC Barcelona, durante tres años, algo que marca en tu estilo. Por ello, de este equipo gallego podemos resaltar que, el balón es el auténtico protagonista. Un estilo de juego que se basa en posesión e ir debilitando al rival hasta encontrar el hueco. Año pasado, prácticamente misma plantilla, el Celta conseguía uno de sus mayores logros de la mano del ahora entrenador del Sevilla, Berizzo. Pusieron contra las cuerdas al Manchester United de Mourinho en la Europa League. No pudo ser, fue un palo duro, pero con la llegada de Unzué, se seguía apostando en la misma linea, pero no siempre las cosas salen bien. Como dice el refrán no es como empieza, sino como acaba. Eso es lo que espera todo aficionado vigués.

No pudo ser, pero lo que si se veía era un equipo que seguía creciendo, se trajo a un entrenador que encajaba con ese estilo que ya dejó en su momento Luis Enrique en Vigo. A pesar de todo esto, el inicio no ha sido el esperado.

Doce partidos jugados hasta la fecha, y seis derrotas. Son muchos ceros en el casillero apenas comenzada la temporada, para un equipo que debería mirar más a Europa que al descenso, pero que de momento no está siendo así. Equipo en el que el máximo estandarte es Aspas, el cual está rindiendo como la campaña pasada, y su máximo ayudante es Maxi. Ambos con 6 goles cada uno, han sido lo más destacado de este conjunto. Aunque los rumores sobre la posible marcha de Maxi a la liga china, no ha sentado bien en Galicia.

Es verdad que este equipo con el navarro en el banquillo, está siendo un equipo muy goleador. Les atesora 23 goles a favor, pero no está rindiendo igual en su área. Cuando a pesar de que se anotan goles, no se defiende bien, suele pasar que no se consiguen los resultados esperados. Un buen ataque, se basa en una buena defensa.

"Han encajado 19 goles, por lo que la defensa es lo más débil de este conjunto"

Mañana, volverán los cánticos en un Balaídos, algo frío por el comienzo de su equipo, pero que confían en ir revirtiendo esta situación y porqué no soñar otra vez con Europa. Además el Leganés en este estadio no trae buenos recuerdos, ya que la temporada pasada, la que fue el estreno en la élite para los pepineros, consiguieron llevarse los tres puntos para Leganés. El resultado fue de 0-1. Después en la vuelta, el Celta iba a cobrase su propia venganza, ya que se llevó los tres puntos de Butarque.

En definitiva, el Celta necesita como el comer los tres puntos. Equipo que lleva ya años jugando a lo mismo, pero por "x" o por "y" esta temporada no ha empezado como se esperaba, veremos que da de sí este partido. Mañana a las 21:00h lo veremos.