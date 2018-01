El Leganés va en serio

Google Plus

Volvía el fútbol a Leganés e iniciaba un 2018 con el propósito de que fuera igual o mejor que el año pasado. Volvía con la competición que emociona a todo el fútbol español, la Copa del Rey. El torneo del KO por excelencia viajaba hasta Butarque para enfrentar a Leganés y Villarreal en un partido que vivía con ilusión por parte de todo Butarque. En la retina de todo aficionado pepinero está la remontada que tuvo lugar no hace tanto en el sur de Madrid en el que el CD Leganés consiguió darle la vuelta al marcador y vencer por 3-1 al Villarreal.

Tanto Garitano como Calleja venían comentando a lo largo de la semana que es una competición muy importante para ellos y que en ningún momento la dan por perdida. La quieren jugar y quieren ir a por todas en ella. Y vaya si lo hicieron. Bien es cierto que el fútbol se quedó en otro lado y el espectáculo que se dio fue paupérrimo, pero pese a todo el Leganés consiguió imponerse por 1-0 con un gol de Amrabat. Si hay algún resultado que quería cualquier aficionado del 'Lega' era alguno muy parecido a este. Victoria y además sin encajar ningún gol, algo muy importante para el partido de vuelta de la semana que viene en el Estadio de la Cerámica.

En lo que al partido se refiere, el Leganés dejó que fuera el cuadro visitante quien llevara la voz cantante. Agazapados atrás esperando su oportunidad y cerrando bien filas. El Villarreal tampoco iba mas allá y se le notó que todavía sigue dándole vueltas a la salida inesperada de Bakambu. Frente a la poca ambición que presentaba el cuadro de Calleja, a los de Garitano no les quedó otra que dar un paso al frente e ir a por todas con Amrabat como principal hombre. El Leganés lo intentaba con numerosos centros desde los costados, pero despejados por un mar de cabezas amarillas. No había forma de sobrepasar la zaga del submarino y con el empate a cero se llegaba al descanso. No hubo apenas ninguna ocasión clara pero se notaba el respeto y la ambición que da la competición del KO. Desde el respeto mutuo ambos querían ganar y conseguir llevarse una provechosa ventaja para el partido de vuelta.

La segunda mitad empezó con mucho ritmo y con ella el primer tiro a puerta de todo el partido. Cherysev disparaba pero estaba atento Champagne quien detenía el esférico. Pronto llegó la réplica pepinera con una acción más efectiva y mucho más fructífera. Amrabat, que no había parado de intentarlo en todo el partido, peleó con Pau para llevarse un balón que provenía de un pase largo. Con un disparo seco y cruzado superó a Barbosa, y anotó así el 1-0 en el marcador. Estallaba Butarque que hasta la fecha había vivido dormido gran parte del encuentro debido a la inactividad de ambos equipos. Con el gol, el marroquí rompía su mala racha personal y es que llevaba desde abril de 2015 sin meter gol. A raíz del tanto pepinero al Villarreal no le quedó otra que pisar el acelerador e ir a por todas pero sin suerte alguna. Raba y Fornals lo intentaron pero el Leganés tenía el candado echado y no hubo forma de marcarle gol.

Con el 1-0 se llegaba al final del partido y con este resultado el Leganés lleva buena ventaja al Estadio de la Cerámica. Victoria importante y además sin encajar gol para llenar de ánimos tanto a la afición como al equipo y para iniciar de una manera estupenda el 2018.