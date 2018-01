Un Lega histórico

Google Plus

El CD Leganés celebrando la clasificación a 1/4 - Fuente: LaLiga

Por primera vez en toda su historia, el CD Leganés ha logrado el pase a los cuartos de final de la Copa del Rey. El equipo dirigido por Asier Garitano ha sufrido hasta el final, pero lo ha logrado. El resultado de 1-0 en la ida con el gol de Amrabat obligó al Villarreal a salir a por todas y así fue. El gol en la primera mitad de Nabil El Zhar ponía la eliminatoria muy a favor del conjunto pepinero.

El partido que se disputaba en el Estadio de La Cerámica ya daba señales de partidazo en la previa. En los primeros 20 minutos de juego se ha podido ver un vendaval de ocasionas por parte del submarino que gracias a las intervenciones de Nereo Champagne y la zaga pepinera no ha podido anotar. En el minuto 30, donde el Villarreal dominaba el partido hasta el momento, llegó el golazo de Nabil El Zhar en una preciosa contra con una definición digna de "crack".

La segunda parte arrancaba con el 0-1 en el marcador, pero Raba no tardaría en empatar el partido y dar vida a la eliminatoria. De nuevo se volvió a ver a un Villarreal que dominaba el juego pero no acababa de terminar jugada. De nuevo las paradas de Nereo fueron claves en el partido salvando al cuadro madrileño. El Villarreal no se daba por vencido y el gol de Cheryshev en el minuto 89 dejaba la eliminatoria en el aire hasta el final. Finalmente el CD Leganés supo aguantar muy bien al Villarreal y consiguió el pase a los cuartos de final.

El sueño de la afición pepinera sigue creciendo debido al buen papel de Asier Garitano y a las ganas y entusiasmo de sus jugadores. Este viernes 12 de enero conoceremos el rival que le tocará al Lega en cuartos.