Jarro de agua fría en Sevilla

El CD Leganés lo intentó hasta el final pero no pudo ser. La gran posesión del cuadro andaluz fue clave en el partido ya que el conjunto pepinero no pudo disfrutar del juego como están acostumbrados. Ambos equipos presentaban lo que iba a ser un verdadero encuentro por llevarse los tres puntos, y así fue. El Leganés buscaba acercarse a los puestos europeos con la victoria. El conjunto bético, tras la manita a su eterno rival en el Pizjuán, quería seguir con la misma ilusión y seguir sumando tres puntos.

La primera mitad del partido fue un claro vendaval de ocasiones para el Betis. El 'Lega' no podía disfrutar de la posesión debido a que el Betis era el claro posedor de la pelota. En primer gol bético vino en el minuto 19, después de un fallo garrafal de la zaga pepinera, Cristian Tello fue el más listo de la clase que remataba el rechace del Pichu Cuéllar. En la misma acción del gol, Mauro Dos Santos se hacía daño y sería sustituído por Mantovani en el minuto 22. El Lega no era capaz de reaccionar y la superioridad del Betis crecía hasta que en el minuto 39, después de otro fallo de la defensa, Adán asistía a Joaquín para poner el 2-0 en el marcador. Pero el Lega reaccionó mejor que en el primer gol y un zurdazo de Gumbau puso el 2-1 en los últimos minutos de la primera mitad. Los de Garitano fueron de menos a más en el la primera mitad y el gol de Gumbau daba esperanzas en el cuadro madrileño.

Arrancaría la segunda mitad con 2-1 a avor de los béticos, y Eraso tuvo la primera ocasión pero no pudo ser. Las oportunidades del Betis no tradaron en llegar. El partido continuaba igual que en la primera mitad, con el Lega atrás y el Betis dueño de la posesión. Boudebouz fue el primer jugador del partido en recibir la cartulina amarilla después de 53 minutos de partido. Llegaría el minuto 70 y Eraso, en una doble oportunidad, ponía el empate en el marcador. El delantero canario de nuevo al Villamarín, después de su cesión en China, Rubén Castro que sería el gran protagonista de la noche. El público ovacionó su nombre y se puso en pie para recibirle. El cariño de la gente por este jugador aún no he terminado. Una mano de Amrabat dentro del área obligó al colegiado a pitar penalti, el cual lo vio muy claro desde su posición. Rubén Castro no perdonaba y volvía a poner a su equipo por delante en el marcador. En los últimos minutos, Bustinza pudo volver a empatar el partido pero la suerte no estuvo de su parte. Y de nuevo Beauvue pudo poner el empate pero un mal control le impidió rematar a puerta, y con esta ocasión acabó el partido.

El partido terminó con 3-2 en el luminoso y el CD Leganés después de la clasificación a los cuartos de final de Copa del Rey. El Lega no pudo ofrecer su habitual juego y los fallos de la defensa fueron claves en la derrota en Sevilla. Uno de los equipos que menos goles encaja en la competición, no tuvo su día en la defensa ya que los dos goles de los pepineros no fueron sufucientes para arreglar los fallos en la defensa. El Betis se encuentra séptimo con 27 puntos muy cerca de los puestps europeos, y el conjunto pepinero está en la décimotercera posición con 24 puntos. La próxima jornada el Lega viajará a Mendizorroza para enfrentarse al Alavés después del partido de Copa del Rey, donde Butarque recibirá al Real Madrid.