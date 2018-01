Asier Garitano: "Intentaremos llevar la eliminatoria al Bernabéu"

Google Plus

Asier Garitano dando órdenes desde la banda | Foto: Agencia EFE

Asier Garitano compareció en rueda de prensa ante los medios de comunicación en la previa del partido copero frente al Real Madrid. La cita de dicho partido será en el Estadio Municipal de Butarque este jueves a las 21:30h. Como suele ser habitual en el técnico vasco, se mostró cauto y dándole méritos a su rival para esta eliminatoria. Reconoció que el cuadro blanco es el favorito y que a ellos les costará eliminarles. Quiere llegar con vida a la vuelta de la eliminatoria en el Bernabéu y para ello tiene que sacar un resultado favorable en el partido de ida en Butarque.

Reconoció la diferencia entre ambos equipos calificandola de abismal. Pero quiso mostrar sus ganas y la ilusión que le tienen a este rival y a este torneo diciendo que lo intentarán de todas las formas posibles. "El Madrid está un escalón por encima de nuestro anterior rival, pero intentaremos llevar la eliminatoria al Bernabéu. En general tenemos que intentar minimizar los errores a la hora de defender", señaló Garitano respecto a cómo ve él la eliminatoria. También quiso hablar de su equipo indicando que muchas veces tienen que mejorar ciertas fases del partido. Será crucial estar a tope durante los noventa minutos para llegar con vida al partido de vuelta.

En cuanto a sus jugadores se refiere aclaró que tiene lesionados a dos centrales y que por lo tanto causarán baja. Es el caso de Ezequiel aunque está en duda, y el caso confirmado de Mauro. Por lo tanto, el Leganés tiene las opciones de dos centrales claros: Siovas y Mantovani, y la posibilidad de reconvertir tanto a Bustinza como a Raúl García. Aclaró también que espera que Gabriel se recupere de sus molestias y pueda jugar el partido frente al Real Madrid aunque están pendientes de su evolución.

Para terminar la rueda de prensa entre risas espera que el Real Madrid no pague los platos rotos con ellos. "Esperemos que se den todas las circunstancias para que nos salga bien el partido. Son todos buenos, pero si no juega Cristiano, mejor que no estén los mejores" , señaló Garitano con aires jocosos.