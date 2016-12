Google Plus

Muñiz: "Hemos iniciado un camino y no hemos llegado ni a la mitad" | Imagen: levanteud.com

El Levante se impuso por la mínima en el encuentro del pasado miércoles en el Ciutat de València frente al Rayo Vallecano, partido que se aplazó debido a la excesiva lluvia que caía sobre la capital del Turia y esta hizo el terreno de juego intratable. Campaña fue el autor del único gol del encuentro. El tanto llegó en el momento cuando el Levante tenía más dominio sobre su rival. En el resto del partido, se creó la tensión en la grada local, pues un tanto de los de Vallecas supondría un empate y la pérdida de dos valiosos puntos.

Al finalizar el encuentro, Muñiz atendió a los medios y resaltó el enorme valor de la victoria conquistada ante el Rayo Vallecano en el Ciutat. Tres puntos que proyectan de nuevo al equipo en el liderato y distancian a sus más inmediatos perseguidores en la clasificación. “Ahora todos nos jugamos algo, hay que tener mucha cabeza, tranquilidad y dominar la situación”, admite ahondando en la dificultad que entraña cada confrontación de la competición. Muñiz resaltó la capacidad de adecuación al contexto del grupo que prepara. El equipo fue punzante cuando conjugó con el fútbol y laborioso para mantener el resultado. “Hemos hecho una buena fase de fútbol en la primera parte y en la segunda hemos trabajado mucho, mucho tiempo sin balón porque ellos tenían que jugar sus bazas, los tuvimos casi siempre alejado de nuestra portería”.

El preparador incidió en la madurez que caracterizó al colectivo en la toma de decisiones y en la manera de afrontar los hechos que se iban sucediendo. “El equipo demuestra madurez y experiencia y sabe cómo se mueve la categoría. Hay que saber que no se puede tener el dominio los 90 minutos, que es casi imposible, no como hacen en Primera el Madrid, el Barcelona o el Sevilla. En Segunda, el dominio es alterno. El equipo que domina las áreas tiene un porcentaje amplio de adelantarse en el marcador”. Muñiz defendió que no es fácil sumar triunfos de manera encadenada en el marco de la división.

“La categoría es muy complicada. Enlazar victorias es muy difícil porque la igualdad es tremenda. Es más fácil enlazar derrotas que victorias, cualquier equipo y no importa el historial ni los jugadores, los partidos van a estar muy igualados”. Muñiz se muestra pragmático y destierra cualquier atisbo de confianza. El camino se prevé largo y espinoso. “Hemos iniciado un camino y no hemos llegado a la mitad, está siendo muy bueno y teniendo muy claro cuál es el medio para lograr el objetivo. Nunca puedes confiarte, ni el ritmo del partido bajarlo, ni los brazos. El equipo se ha enfrentado a un buen rival y el equipo ha controlado a un equipo que venía de dos victorias seguidas”, finalizó.