Campaña: "Volvemos a tener suerte que es lo que nos faltaba"

Momentos previos al lanzamiento del último córner del partido I Fuente: LaLiga

El Levante UD agrandó la renta de la que disponía con referencia al segundo clasificado –Girona FC- hasta los siete puntos tras recuperar el partido de menos con el que contaba. El choque se aplazó para la noche de ayer –por la fuerte tromba de agua que cayó el día que estaba establecido- y ambos conjuntos saltaron al césped con la intención de olvidar malas rachas pasadas. El Levante UD buscaría su segunda victoria consecutiva en menos de cinco días y el conjunto dirigido por el Pipo Baraja escalar posiciones en la tabla con la que sería su tercera victoria consecutiva.

La suerte favoreció a los granotas, que con un único tanto marcado por José Campaña en el minuto veinticuatro fueron capaces de derrotar a los madrileños. Tras la conclusión del duelo, el autor del gol declaró en la zona mixta y mantuvo la línea que ya había destacado Muñiz en rueda de prensa y más tarde corroboró también el capitán Pedro López en otras declaraciones: todavía queda mucho. “Todavía no ha terminado el año. Queda un partido muy importante que tenemos donde tenemos que salir a ganar para irnos tranquilos”, comenzó diciendo el centrocampista.

Sobre la acción que decantó en partido a favor de los locales añadió: “Muy contento por los tres puntos, por el gol y por ayudar al equipo a seguir sumando."

El sevillano opinó que “ganar consecutivamente te da muchísima confianza”. Además, argumentó que no definiría el bache por el que pasó el Levante UD como una mala racha sino irregular: “Hemos pasado por una racha, no mala, pero si irregular y al volver a ganar volvemos a tener un poquito de suerte que es lo que nos había faltado antes”.

Sobre las palabras de Rubén Baraja en rueda de prensa, que acusaban al conjunto de Orriols de cerrarse demasiado en la segunda mitad y no facilitar la verticalidad rayista, respondió en tono irónico: “Yo creo que también es fútbol. A nosotros nos lo hacen todos los equipos y ellos en la primera parte lo han hecho”, con referencia a la cita de “eran diez jugadores por detrás del balón” del técnico visitante.

Campaña: “Es fútbol, hemos hecho gol, cuando hemos podido tener la pelota la hemos tenido. Ellos han apretado bien, porque tienen un buen equipo con muy buenos futbolistas”

“Puede ser que hayamos perdido la pelota, pero es fútbol, como ya he dicho”, insistió cuando fue preguntado por el rendimiento decreciente del Levante UD a lo largo del partido.

Además, Campaña fue preguntado por la polémica que rodea el lanzador de faltas del equipo. ¿Tiene que ser él o Verza puede hacerlo mejor? “Tanto él (Verza) como yo, como varios jugadores en el equipo, estamos habituados a hacer lanzamientos; él lo hace bastante bien, y cuando he lanzado los dos primeros y he visto que no iban como quería le he dicho que lanzara él”, argumentó. “Y en una segunda jugada, la ha puesto y hemos tenido la suerte de poder adelantarnos” señaló sobre la acción del gol y el caramelo que Verza le regaló para que anotara ante Gazzaniga.

Por último, el centrocampista fue preguntado por la pequeña gresca del final del partido, en la que los jugadores levantinistas recriminaban a los del Rayo que no echaran la pelota fuera con un jugador tendido sobre el césped: “Son cosas que se quedan dentro del campo. Es una chorrada sin importancia. Cosas que pasan en todos los estadios y en todos los equipos. Cosas que suceden dentro del campo y ahí se quedan”, zanjó para restarle importancia.