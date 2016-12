UCAM Murcia CF - Levante UD: la tormenta perfecta

Google Plus

UCAM Murcia CF - Levante UD | Fotomontaje: Verónica Fernández - VAVEL

Como pez en el agua o, mejor dicho, como rana en el agua. Así se espera que el Levante se desenvuelva en el encuentro que le enfrentará el próximo domingo al UCAM Murcia CF en el Estadio de La Condomina. Los hombres de Muñiz vuelven a ser ese temporal que arrasa con todo a su paso y quieren reafirmarlo en el último partido del año.

Un temporal como el que está atravesando la costa mediterránea de la Península y que pone en serio riesgo la disputa del partido, aunque ambos equipos parten con la idea de que el encuentro se va a jugar. La UCAM quiere dar un regalo de Navidad adelantado a su afición venciendo al líder para poder comerse el turrón fuera de los puestos de descenso.

El Levante, por su parte, ya lleva toda la temporada cocinando un regalo magnífico para su parroquia, pero sabe que debe refrendarlo cada jornada, ya que en la Segunda División los errores se pagan muy caros a final de temporada. Tienen ante ellos la oportunidad de poner la guinda al 2016, que tantas decepciones propició en su primera mitad pero que ha devuelto con ilusión desde agosto.

La ilusión de un universitario

La UCAM llega al partido como un universitario en su primer día de clase. El club presentó a principios de la semana a Francisco Rodríguez como su nuevo entrenador. El ex del Almería tiene un duro trabajo por delante, puesto que su equipo comenzó la jornada siendo el penúltimo de la tabla tras la dolorosa goleada sufrida a domicilio ante el Huesca por 5-2.

La directiva del equipo de la Universidad Católica de Murcia decidió que era el momento de apostar por un entrenador con más experiencia en la categoría, como lo es Francisco, y este está feliz e ilusionado como quien estrena zapatos nuevos, aún a sabiendas del difícil reto que le espera.

¡No paren las rotativas!

El Levante volvió a ganar por segunda vez consecutiva en casa el pasado miércoles ante el Rayo Vallecano, por 1-0. Los de Muñiz se han recuperado de una mala racha en la que estuvo sin ganar más de un mes, pero que aplacó con la victoria el sábado pasado ante el Tenerife y confirmó en el partido de entre semana.

Los granotas han visto cómo han tenido que bajarse al barro para volver a ganar, y su juego está muy lejos de la brillantez de comienzos de temporada. Aún así, lo importante es ganar, aunque haya que hacerlo anotando en la primera mitad y dando una lección de maestría de cómo se debe defender un resultado en la segunda, y así lo hicieron ante el Rayo. El conjunto de Orriols quiere acabar 2016 manteniendo, como mínimo, los 7 puntos de distancia con respecto a su inmediato perseguidor, el Girona FC.

Más igualado de lo que predicen las estadísticas

El Levante arranca la decimonovena jornada como líder destacado, al menos en lo que respecta a puntos, porque los datos dicen que no es el equipo más goleador de la categoría. Es el cuarto equipo que más dianas ha celebrado (25) y arrastra una sequía alarmante, ya que en los últimos 7 partidos solo ha logrado anotar 5 goles. Esta falta de gol, casualmente, coincide con el peor momento de su máximo goleador, Roger, desde que empezó la temporada. El 'killer' granota no pone su nombre a una diana desde el 6 de noviembre, cuando anotó el único gol del partido en Reus. No obstante, el Levante sí es el equipo que menos veces ha recogido el balón de la portería esta temporada, únicamente ha encajado 14 goles, lo que contrarresta su falta de pegada arriba.

Por su parte, el UCAM es un equipo con buenos números goleadores (ha anotado 21), pero sus carencias defensivas le están pasando factura en los resultados. El equipo murciano es el segundo que más goles ha encajado de la categoría, con 27, lo que hace prever que Francisco incidirá en ese aspecto y los locales priorizarán no encajar gol ante el líder.

Dos técnicos con carácter

Tanto Francisco Rodríguez como Juan Ramón López Muñiz son dos entrenadores que tienen claras las ideas que quieren ver a sus jugadores plasmar en el terreno de juego. Así lo han reflejado en las horas previas al partido, en las que ambos han comparecido en rueda de prensa.

El técnico local, Francisco, ha afirmado que va a tratar de recuperar el mejor nivel de los "muy buenos jugadores" con los que cuenta en la plantilla, que son "muchísmos". Respecto al duelo ante el Levante, el preparador almeriense ha declarado que el objetivo es "competir ante el mejor equipo de la categoría", porque cree que su equipo tiene que aspirar a ser "un equipo ganador". El nuevo entrenador espera que el UCAM Murcia CF "tenga las ideas claras" y sea "agresivo e intenso", para que cuando acabe el partido puedan irse "con la cabeza alta y pensando que han hecho lo que debían para ganar el partido".

Su homólogo en el Levante, Muñiz, busca que su equipo "mantenga una regularidad", aunque es consciente de que "enlazar victorias", como han hecho, "es muy difícil". Además, cree que los tres puntos serán importantes, y que este análisis "se va a alargar durante los próximos seis meses" porque todos los equipos se juegan algo. El Levante, según indica su técnico, afronta el partido "con ganas e ilusión para conseguir el mayor número de puntos". Respecto al fondo de armario que tan buen resultado está dando, Muñiz piensa que para luchar por los objetivos, "tienes que tener veintidós jugadores que aporten su granito de arena, dentro o fuera del campo" y ha añadido después que los jugadores cumplen cuando les toca jugar porque "trabajan bien cada día". Acerca del temporal, el entrenador aclaró que él viaja a Murcia "con la idea de jugar".

Valdés Aller impartirá justicia

El partido se disputará en el Estadio de La Condomina (Murcia). El recinto fue inaugurado en 1924 y cuenta con un aforo máximo de 6500 personas.

El colegiado que ha designado la Real Federación Española de Fútbol para dirigir el encuentro es Jorge Valdés Aller. Natural de León, el árbitro de 35 años ya dirigió al UCAM ante el Zaragoza en esta misma campaña, en un partido que terminó en derrota para los universitarios por 3-1. Hasta ahora, no había dirigido todavía al Levante.

Convocatorias

Francisco solo se ha dejado fuera de la lista a Remón por lesión y a Escalona, Mora, Guichón y Milla por decisión técnica.

De esta manera, la convocatoria oficial del UCAM Murcia CF está formada por 20 jugadores, de los que Francisco deberá descartar dos mañana. Esta es la lista: Biel Ribas, Tekio, Góngora, Hugo Álvarez, Fran Pérez, Basha, Jona, Pallarés, Collantes, Nono, Morillas, Albizua, Kitoko, Juanma, Natalio, Imaz, Juande, Vicente, Tito y Fernando.

El técnico del Levante UD, Muñiz, ha dejado fuera únicamente a Chema, Montañés e Iván, que continúan con el proceso de recuperación de sus lesiones. De esta manera, la lista está formada por: Raúl Fernández, Remiro, Toño, Rober Pier, Saveljich, Postigo, Pedro López, Abraham, Espinosa, Verza, Lerma, Rubén, Morales, Natxo Insa, Jason, Campaña, Roger, Rafael y Casadesús.

Posibles alineaciones