Jason: "Sobre todo en casa estamos muy fuertes"

Jason, tras el gol. | Foto: Levante UD

Numancia y Levante se volvieron a ver las caras, por segunda vez, en la competición liguera. Aunque el estadio era diferente, hay algo que se ha repetido en ambos casos: Jason recibe el esférico, y bate al portero rival con un disparo cruzado y por abajo, a la derecha del meta, con lo que llega el primer y a la postre único tanto del partido.

En zona mixta habló de su asociación con Roger, máximo goleador del equipo y aspirante a pichichi de Segunda División esta temporada, que asistió al extremo para que anotara el tanto de la victoria. Sin embargo, en la segunda parte, cuando Roger tenía la ocasión de asistir nuevamente a Jason, decidió finalizar él solo, desperdiciando una ocasión manifiesta de gol: "Un delantero obviamente quiere marcar goles y no le voy a reprochar nada porque no me la diera. Él mismo me la dio en el primer gol del partido", comentó el jugador quitando hierro al asunto.

El Levante vive un estado de forma brillante: liderato y un amplio margen de diferencia respecto al tercer clasificado. Trece puntos de diferencia, por ser exactos. Seis victorias consecutivas son un aval suficiente para concluir con una nota positiva: "Sobretodo en casa estamos muy fuertes. Creo que tenemos las ideas muy claras, aunque hoy la segunda parte se nos ha visto más atascados. La verdad que estamos haciendo buen juego y se nos ve muy confiados de lo que tenemos que hacer".

También valoró su situación y su aportación al resto de la plantilla, además de al resto de sus compañeros: "Tanto a nivel individual como colectivo estoy muy contento. Estamos ganando los partidos bastante bien. Al igual que a un delantero, a un extremo también le gusta meter goles", sabiendo que hay "cuatro o cinco jugadores y es complicado ganarse la titularidad". Sin duda alguna, la dirección deportiva apostó por su vuelta y él se está encargando de demostrar que es una decisión acertada jornada tras jornada.