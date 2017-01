Juan Muñoz, pólvora ofensiva hasta el final del curso

Google Plus

Juan Muñoz en su presentación como jugador granota I Fuente: Levante UD

Tras la baja de Rafael Martins como jugador del club de Orriols –se marcha al Vitoria Guimaraes portugués- el Levante UD necesitaba reforzar la posesión de delantero. Así, ha llegado a un acuerdo con el jugador del Sevilla FC, Juan Muñoz, que llegará cedido hasta el final de la temporada.

Quien ha estado la primera vuelta de la temporada en el Real Zaragoza, pidió al club aragonés abandonar sus filas por su insatisfacción. Una mala relación con el míster Raúl Agné, además de pocos minutos en el terreno de juego fueron los condicionantes necesarios para que el de Utrera quisiera abandonar la entidad zaragocista.

En un principio, la desvinculación con los maños no fue fácil. Tal y como declaró el director deportivo del club Narciso Juliá, “deportivamente, el hecho de que él no juegue tiene unas connotaciones económicas”. Se refería a una serie de penalizaciones, puesto que el Sevilla FC firmó el acuerdo con el Real Zaragoza comprometiéndose el equipo de Segunda División a darle minutos al joven sevillano.

“Hay una serie de penalizaciones. Tenemos que manejar el contexto global del contrato de cesión que nos es muy desfavorable si el futbolista no juega, por lo que no es solo deportivo”. Al final, sí que ha sido posible y en el día de ayer se anunció la rescisión del contrato que vinculaba al jugador con el club aragonés. Se especulaba con que su futuro destino sería el Levante UD y así ha sido. Tan solo un día después de anunciar la salida del brasileño Martins, Juan Muñoz es oficialmente jugador granota.

Al llegar a la ciudad y firmar el contrato, ha tenido tiempo para contar sus primeras impresiones al equipo de prensa del Levante UD. “He tenido una mañana movida, muy ajetreada, pero estoy feliz y contento por estar aquí y haber firmado; estoy con muchas ganas de empezar cuanto antes”.

También ha hecho alusión al exgranota Vicente Iborra, con una sonrisa en la cara. El sevillano, con una sonrisa en la boca ha exclamado que le trató como un hijo cuando llegó al Sevilla. “Me dijo que el Levante iba a ser el sitio al que debía ir y no dudé en llamarlo cuando tuve oportunidad de saber que iba a venir aquí. Es un gran apoyo”.

Sobre su perfil de jugador, ha dicho: “No me gusta definirme. Lo que me gustaría es que los aficionados me definan. Viene un jugador con muchísimas ganas, con mucho trabajo y sacrificio, a poner mi granito de arena para llevar al equipo a Primera División que es lo que se merece el club”.

Sus números en lo que va de temporada son 16 partidos, 15 de ellos en Liga y tres tantos conseguidos.