Juan Muñoz: "Vicente Iborra me dijo que el Levante era el equipo al que debía ir"

Juan Muñoz, en Buñol. | Foto: Levante UD

No era un día más en la ciudad deportiva de Buñol. Como no podía ser de otra forma, la atención, en el regreso a los entrenamientos que levan como meta final la preparación del encuentro frente al Alcorcón, se centraba principalmente en el joven delantero Juan Muñoz.



El atacante fue presentado en la jornada de ayer como nuevo futbolista vinculado a la causa granota. Esta mañana saltaba al verde de la Ciudad Deportiva para vestirse de corto y conocer por primera vez a sus nuevos compañeros de equipo con quienes buscará el ascenso a Primera División: “Desde el primer minuto se nota la unión de este vestuario”, comentó el jugador andaluz en cuanto finalizó la sesión matinal de entrenamientos, en la que además de conocer a sus compañeros conoció a su nuevo entrenador.



Para el jugador, las sensaciones son muy positivas. Evidentemente llega a un equipo que aspira más que nadie al ascenso por su posición en la tabla, pero otro aspecto positivo es sentirse querido y bien acogido. Siguiendo los pasos habituales en estos casos, saludó primero a sus compañeros, uno a uno, para finalmente, y vestido de corto, saltar al verde y vivir sus primeras sensaciones con la elástica azulgrana, pese a ser una sesión de entrenamiento. Es ahí cuando también conoció a otras personas que serán importantes en su inmediato presente como futbolista levantinista, como son Muñiz y su cuerpo técnico: “Ha sido una experiencia muy buena. Todo el mundo me ha acogido bien”, resaltó con una sonrisa después de pasar por las duchas.



Una de las claves en su fichaje puede haber sido el excapitán azulgrana y actual capitán del Sevilla CF, Vicente Iborra, que parece haber recomendado al futbolista su inmediata incorporación al club decano de la Comunidad Valenciana, como bien indicó el jugador sevillano nada más llegar a la entidad: