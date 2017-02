Chema: "Róber lo ha hecho estupendamente en mi ausencia"

Google Plus

Chema, entrenando. | Foto: Levante UD

El defensa Chema ya se ha incorporado con normalidad a los entrenamientos del Levante, de cara a la preparación de su equipo frente al Gimnàstic de Tarragona, el próximo domingo a las 18:00 horas en el Ciutat de València.

En el partido disputado en tierras catalanas, el marcador quedó en empate, tras igualar el conjunto catalán en los instantes finales un gol anotado por Chema: “Marqué mi primer gol con el Levante. Al final no nos llevamos los tres puntos. A última hora nos quitaron dos puntos que prácticamente teníamos ya en el bolsillo por juego, por ocasiones y porque hicimos un gran partido”.

Al margen de las ganas que tiene el equipo de vengarse de lo sucedido, es un buen momento para para Chema, que podría volver a enfundarse la elástica azulgrana: “Independientemente del partido y del rival, estoy feliz de volver a entrenar, de volver a formar parte del equipo y que el míster pueda volver a contar conmigo. Yo trabajaré y el míster decidirá cuándo debo jugar. El equipo está bien. Veremos cómo se cumplen los plazos y cómo me encuentro. Dependerá de cómo funcione el equipo”, explica el zaguero.

La competencia con la que debe convivir no hace sencilla su inmediata vuelta al once: “Eso sucede desde principio de año”, matiza. Y es que en su ausencia, hay un nombre que ha destacado por encima del resto: Róber Pier. El defensa habla así de las actuaciones de su compañero mientras no estaba disponible: “Cuando ha entrado un jugador con menos minutos lo ha hecho bien. Es el caso de Róber que en esta ausencia mía le ha tocado entrar y lo ha hecho estupendamente”. Tampoco escatima en elogios hablando del resto de componentes de la plantilla: “He visto un equipo muy sólido defensivamente. Hemos sabido aprovechar las ocasiones que hemos tenido. Hemos sabido sufrir, en ocasiones, que es importante también. Hemos conseguido victorias importantes ante rivales difíciles”.

Finalmente, Chema tiene claro el camino a seguir para conseguir el objetivo final: "Hay que seguir en esa línea, pasar página del partido ante el Alcorcón y poner los cinco sentidos para ganar al Nàstic en casa. Ahora es otro partido. Se han reforzado bien y nos van a obligar a hacer un gran partido si queremos los tres puntos”, concluyó.