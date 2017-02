Morales: “Se me había olvidado qué se siente al marcar un gol”

José Luis Morales celebrando su gol I Fuente: LaLiga

Con una sonrisa de oreja a oreja, el extremo esperó su turno de palabra para comenzar diciendo que había sido un gol especial. “Han sido muchos meses para conseguir el primer gol y lo importante es lo que significa: tres puntos importantísimos para mantener las distancias” expresó.

“Muy contento porque estaban mis padres y mi mujer en la grada. Se ha juntado todo” siguió. El de Madrid, dedicó su primera diana a sus padres y a su mujer, que estaban en la grada y a toda la afición, porque “ellos han sufrido que no marcara tanto como yo”, dijo.

Morales: "La afición ha sufrido tanto como yo que no llegara el gol"

Sobre la existencia de una presión externa por la no llegada de ese ansiado gol, Morales confesó que siempre se había sentido muy arropado por sus compañeros y que todos sabían que antes o después llegaría su primer gol. “Muy contento –reiteró-. Tenía muchas ganas de celebrarlo y por suerte, ha sido en casa con la afición. La verdad es que estoy en una nube, se me había olvidado como se sentía uno al marcar un gol y lo he recordado hoy. Es una sensación increíble".

Morales tras el gol: "Estoy en una nube"

Morales, tranquilo y menos tímido de lo habitual, bromeó con los periodistas cuando le preguntaron por su partida desde el banquillo. Quien venía siendo titular la mayoría de partidos del Levante dijo: “Le voy a decir al míster que me deje en el banquillo y así hago más goles” entre risas. “Bueno, cachondeos aparte –continuó-, hay que aceptarlo porque cada partido es una historia, todos somos igual de importante; el que juega lo hace bien y el que no deja paso a otro compañero. He salido en la segunda parte, he hecho mi trabajo y la verdad es que tenemos que seguir sumando todos e ir trabajando porque al final el beneficio es para todos” añadió.

El comandante también hizo mención a la sensación que adueña el Ciutat al final de cada partido: el sufrimiento de los últimos diez minutos. Sobre esta sensación, el extremo asegura que la Segunda División conlleva sufrimiento. “Cuando te relajas un poquito los rivales aprietan porque se juegan lo mismo o más que nosotros. Tenemos que estar concentrados los noventa minutos, y aunque nos vayamos por dos goles seguir trabajando con la misma intensidad. Hoy no ha sido así y al final han hecho su gol. Tenemos que corregir eso, a todos nos gustaría ganar por más goles y dejarlo sentenciado en cuanto antes, pero esto es muy duro”.

Morales: "Parece fácil lo que hacemos, pero es muy complicado"

Sobre el posible ascenso al final de temporada, Morales se mostró prudente. “Parece incluso hasta fácil lo que estamos haciendo, pero es muy complicado. Todavía quedan muchos partidos y no es matemático. Tenemos que pensar en los tres puntos de la semana que viene en Zaragoza y hacer los mismos puntos que hagan nuestros rivales porque con eso ya tenemos el ascenso asegurado”, zanjó.